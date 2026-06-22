Möbel och Inredningssnickare
Peba & Lantto Bygg och Inredning AB / Möbelsnickarjobb / Flen Visa alla möbelsnickarjobb i Flen
2026-06-22
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Möbel- och inredningssnickare sökes till Pebalantto Bygg & Inredning ABPubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
Pebalantto Bygg & Inredning AB är ett företag stationerat i Malmköping. Vi arbetar med allt från byggprojekt till skräddarsydda och måttanpassade kök.Dina arbetsuppgifter
❖ Tillverkning och montering av möbler och specialinredning
❖ Tillverkning av måttanpassade kök efter kundspecifikation
❖ Tillverkning av fönster och dörrar
❖ Bidra med ideer och hantverksskicklighet i projektens alla faser
Vi söker dig som
❖ Har utbildning eller erfarenhet som möbelsnickare/inredningssnickare
❖ Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för detaljer
❖ Trivs med att arbeta både självständigt och i team då arbetsuppgifterna kan variera.
❖ B-körkort
❖ Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.
❖ Meriterande: Erfarenhet av ritningsläsning och CNC-maskiner
Välkommen att bli en del av Pebalantto Bygg & Inredning AB – tillsammans gör vi det omöjliga möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: Info@pebalantto.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peba & Lantto Bygg och Inredning AB
(org.nr 556834-9939), https://pebalantto.se
Landsvägsgatan 1 (visa karta
)
642 60 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peba & Lantto Bygg & Inredning AB Jobbnummer
9973858