Mo Gård LSS söker re-/habiliteringsassistent för nattjänst
2026-01-23
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt? Sök då till oss på Mo Gård! Varje dag skapar vi förutsättningar för att individerna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Du kommer att arbeta natt på ett av våra LSS-boenden i Enköping tillhörande region Uppland där varje enhet har sin unika profil. Boendena samarbetar med varandra och du kan också komma att arbeta på mer än ett boende. Verksamheten på Mo Gård präglas av öppen dialog och samarbete med alla funktioner som behövs nära tillhands och vi står för ett nära ledarskap och delaktighet i de beslut som tas. Du kan läsa mer om vår verksamhet på hemsidan: Mo Gård - Kunskapsföretaget som gör skillnad! (mogard.se)
Mo Gård erbjuder insatser till personer med kombinerade funktionsnedsättningar med fokus på kommunikation vilket gör att hos oss kommunicerar vi med teckenspråk eller anpassar vår kommunikation på annat sätt utifrån individens behov.
När du arbetar hos oss kommer du att genomgå flertalet utbildningar för att säkra kommunikationen. Självklart har våra natteam återkommande arbetsmöten och omfattas av samma utbildningspaket som våra dagteam.
Om dig
- Slutförd gymnasieutbildning, gärna inom vård och omsorg, barn och fritid eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård.
- Erfarenhet av utmanande beteenden och kunskaper i att arbeta lågaffektivt.
- Stabil, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa nya relationer.
- Datorvana då dokumentation är en viktig arbetsuppgift samt kunna läsa och kommunicera på svenska för att tillgodose den information som ligger till grund för arbetet.
Anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 75-100 procent med månadslön enligt överenskommelse och utifrån individuell lönesättning. Vi tillämpar provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
B-körkort krävs.
Som en del i vår rekryteringsprocess använder vi oss av två arbetspsykologiska tester.
Din arbetstid kommer följa ett på förhand fastställt schema där även helger ingår.
För att vara aktuell för en tjänst hos oss krävs det ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mo LSS AB
(org.nr 556440-6253) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköping Kontakt
Jeanette Peretic 010-4716773 Jobbnummer
9702230