Mo Gård LSS i Skåne söker HR Partner
2025-10-29
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Vi rekryterar en HR-partner med intresse för strategiskt arbete som vill leverera högkvalitativt stöd till våra verksamhetschefer och ledning.
Vi söker dig som vill driva verksamhetens HR-arbete mot företagets gemensamma mål, genom att arbeta konsultativt som ett kvalificerat stöd till verksamhetens chefer. Du kommer att arbeta tillsammans med övergripande ledning för att koordinera och utveckla HR-arbetet inom Mo Gård i Skåne. Du kommer också vara en del av utvecklingen av Mo Gårds gemensamma HR-strukturer, inom employer branding, rekrytering, arbetsmiljö, jämställdhet, rehabilitering och tillämpning av lag och avtal.
Ditt uppdrag innefattar också att utgöra controllerfunktion för att säkra att vi följer, utvecklar och implementerar en personalpolitik som utgår från brukarens behov, medarbetarnas potential och drivkraft samt ett närvarande ledarskap på alla nivåer i organisationen.
Då Mo Gård är ett kunskapsföretag integreras en stor del av HR-processerna med verksamhetsprocesserna.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt, i en organisation med stor fokus på kompetensutveckling, bästa tillgängliga kunskap kring våra brukares funktionsnedsättning, samt en organisation som ger individen stort mandat och ansvar, då är du HR-partnern vi söker.
Din kompetens
Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning inom personal/ledarskap eller kunskaper förvärvade inom likvärdiga roller. Du ska ha en flerårig erfarenhet HR-arbete, samt av att coacha och arbeta nära chefer för att kunna driva ett effektivt HR-arbete. Utifrån ditt intresse för ny forskning inom HR, bidrar du till att utveckla verksamheter både på operativt och strategiskt plan. Vi vill att du har driv samt lätt ser vad som kan förbättras och effektiviseras. Du trivs i en dynamisk miljö och fungerar väl med förändring.
Vi utgår ifrån att du arbetar utifrån omtanke, är förtroendeingivande och har ett genuint intresse för människor. Att vara professionell, ha hög integritet, leverera kvalitet och ge service är en självklarhet för dig.
I en relativt liten organisation är vi duktiga på att ta tillvara på kompetenser hos individer, därför underlättar det rekryteringen om du beskriver dina styrkor, dina intresseområden och vad du vill utveckla som HR.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. B-körkort krävs för tjänsten då resor till de olika enheterna i Skåne ingår i tjänsten.
Anställning
Tillsvidareanställning där provanställning tillämpas. Månadslön med individuell lönesättning och tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen omfattas av kollektivavtal, Hälsa, vård och övrig omsorg som Fremia har tecknat med flertalet akademikerförbund och Vision. Vi tillämpar flextid och erbjuder ett friskvårdsbidrag om 4000 kr.
Din arbetstid kommer att vara förlagd, till största del, på våra olika enheter i Skåne.
