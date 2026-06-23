MLA till område Berg Bräcke Ragunda
Region Jämtland Härjedalen, Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda / Läkarjobb / Berg Visa alla läkarjobb i Berg
2026-06-23
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MLA, medicinskt ansvarig läkare, är ett spännande arbete som ger dig stora möjligheter att driva den medicinska utvecklingen av Nära Vård genom avsatt tid och plats i grupperingar där du kan påverka utformningen av vår framtida Nära Vård.
Nära Vård Berg Bräcke Ragunda består av Hälsocentralerna i Myrviken, Svenstavik, Bräcke, Kälarne, Hammarstrand och Stugun. Dessutom filialer i Storsjö kapell, Gällö och Bispgården. Även ambulansstationerna i Svenstavik, Bräcke och Hammarstrand ingår men de har egen MLA.
Du kombinerar uppdraget med en klinisk del blir vid någon av områdets hälsocentraler. I området har vi ett fint samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Vi arbetar med hög servicenivå och alltid med patienten i fokus. Du har ett personligt anpassat uppdrag med egen patientlista. Arbetssättet innebär ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det mest.
Områdets hälsocentraler är välfungerande enheter med glesbygdsprofil där vi arbetar tillsammans som ett team. Här jobbar läkare, barnmorskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, assistenter och rehabiliteringskoordinatorer. Vi har i Svenstavik och Hammarstrand egen röntgenmottagning med röntgensjuksköterska, Bräcke startar upp under hösten. Enheterna har även PSM (psykosocial mottagning) med psykologer och kuratorer samt sjukgymnastik med fysioterapeuter och arbetsterapeut.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Du brinner för att vara med och driva vår medicinska utveckling mot Nära Vård. Här blir du en del i att utveckla hälsocentralerna i det fortsatta omställningsarbetet mot Nära Vård och omställningen utifrån Samsjuklighetsutredningens beslut. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Står för idéer men kan även stödja andras idéer för att på bästa sätt nå utveckling och implementering. Vi har ett stor fokus på Kloka kliniska val där du som MLA blir en viktig funktion. Tillsammans med verksamhetschef, PLA (psykologiskt ledningsansvarig), verksamhetsutvecklare, enhetschefer och kollegor med uppdrag som MLU på enheterna driver vi i ett gott arbetsklimat frågorna med patienten i fokus.
Du blir verksamhetschefens närmsta medicinska stöd, en del av områdets ledningsgrupp och samarbetar med områdets PLA samt MLU från respektive enhet, du finns med i grupperingar med MLA både på Primärvårdsnivå och Regionövergripande.
Du arbetar som MLA 30% och resterande tid som allmänspecialist vid någon av områdets enheter. Stora delar av tiden går vid önskemål utmärkt att förlägga som distansarbete.
Att arbeta som allmänspecialist hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet.
Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har erfarenhet av arbete i Primärvården.
Du brinner för att vara med och fortsätta driva vår utveckling mot Nära Vård, står för idéer men kan även stödja andras idéer för att på bästa sätt nå utveckling och implementering.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
Som allmänspecialist i klinisk verksamhet tycker du om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C333276". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Norrlandsgatan 19 (visa karta
)
843 31 BRÄCKE Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Nära vård Berg, Bräcke, Ragunda Kontakt
Läkarföreningen
Jakob Nikkhah jakob.nikkhah@regionjh.se Jobbnummer
9974621