ML / Mjukvaruutvecklare på Conversy AB
2026-04-15
På Conversy kommer du att bygga mjukvara som får banbrytande tal- och språk-AI att fungera i verkligheten. Du kommer att designa, bygga och äga produktionssystem - och arbeta i en miljö nära forskning där det du levererar idag bara var ett experiment förra månaden.
Om Conversy
Conversy är det ledande företaget inom röst- och talteknologi, med produkter för mötesassistenter, undertextning och mer. Vi levererar en globalt unik kombination av röstbiometri, talbearbetning och generativ AI - med stöd för både moln och on-prem - till några av Sveriges största organisationer samt globala aktörer inom underrättelse och media. Vi är ett litet team med hög tillit där medlemmarna litar på varandra i viktiga beslut och levererar till slutanvändare dagligen.
Vad du kommer att göra
Designa, bygga och äga produktionsfärdiga backend-tjänster och API:er som driver våra AI-drivna produkter.
Integrera och driftsätta maskininlärningsmodeller - inklusive LLM:er, RAG-pipelines och talbearbetningsmodeller - i pålitlig, skalbar mjukvara.
Arbeta i en miljö nära forskning och översätta senaste framstegen inom ML till produktionssystem.
Ta ansvar för säkerhet, infrastruktur och hosting-lösningar, inklusive Kubernetes-baserade system.
Bidra till att förbättra prestanda, tillförlitlighet och observabilitet över hela vår plattform.
Samarbeta med produkt- och kundnära team för att förstå och lösa verkliga problem utan uppenbara lösningar.
Vem du är
Du tänker som en modern mjukvaruingenjör - du skriver auto-testad kod som du deployar samma dag som du skrev den.
Talar flytande Svenska med godkända betyg i Svenska som modersmål från gymnasiet eller motsvarande.
Du delar proaktivt dina framsteg och är alltid redo att hjälpa till i ett litet, tvärvetenskapligt team.
Du tar ansvar och uppskattar att ett kundsamtal idag kan leda till en experimentell funktion levererad nästa vecka.
Du är nyfiken på maskininlärning och har integrerat modeller och ramverk (PyTorch, Haystack) i mjukvarusystem.
Du har levererat kod till Docker-baserad infrastruktur och förstår grundläggande säkerhetspraxis eller är redo att lära på jobbet.
Du har en examen inom relevant område eller motsvarande, och befinner dig i början av din karriär.
Förmåner
Pension enligt ITP-1
30 dagars semester
Möjlighet att arbeta på distans under sommaren
Praktiska detaljer
Plats: På plats i centrala Stockholm.
Kontrakt: Tillsvidareanställning efter sex månaders provanställning.
Skicka din ansökan till daniel.armyr@conversy.ai
. Ingen personligt brev krävs. Skicka CV samt en länk till en kodbit som visar din utvecklingsstil.
Eftersom vi säljer till försvarskunder kommer vi behöva fråga om medborgarskap för alla sökande.
Eftersom vi är en språktjänst så behöver våra anställda tala flytande Svenska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: daniel.armyr@conversy.ai
Omfattning: Heltidsjobb.
Arbetsgivare: Conversy AB
https://www.conversy.ai
