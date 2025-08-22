Mjukvaruutvecklare till Tietoevry i Karlstad!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-08-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet i en roll som utvecklare och vill ta nästa steg i din karriär? Ta chansen att bli en del av Academic Works nätverk av utvecklare och tillsammans med Tietoevry säkerställ uppkoppling och teknologiska framsteg för miljoner människor världen över.
OM TJÄNSTEN
Tietoevry är en global ledare inom radio- och telekommunikation och har ett av sina större kontor i centrala Karlstad med ca 300 medarbetare. Med starka samarbeten med betydande aktörer på marknaden och en global närvaro, erbjuder Tietoevry unik expertis inom sitt område och inte minst en fantastisk arbetsmiljö. Såhär beskriver en av medarbetarna Tietoevry som arbetsplats:
"Väldigt inspirerande internationell arbetsmiljö med härligt teamwork, grymma kollegor och inkludering av alla oavsett bakgrund. Cheferna är engagerade, visar uppskattning och stöttar hela vägen!"
Som mjukvaruutvecklare kommer du främst vara delaktig i utvecklingen av högteknologiska lösningar inom 5g och 6g-teknologin med C-programmering i fokus. Utvecklingsprocessen sträcker sig från analys/studie, implementering och test där du, tillsammans med dina kollegor i agila scrumteam, hittar sätt att förbättra och utveckla lösningar för kunder världen över. Rollen passar dig som har ett genuint intresse för teknik och som motiveras av problemlösning.
For English-speaking developers, please check out our English advert HERE.
Du erbjuds
• Kontinuerlig kompetensutveckling via Academic Work - vi är ett av Sveriges största kompetensföretag där du får chansen att utvecklas både personligt och professionellt.
• En flexibel arbetsplats med frihet under ansvar
• Kollegor som uppskattar varandras sällskap och tar gärna luncher och AW:s ihop!
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, teknisk fysik, elektroteknik eller annan inriktning som bedöms relevant
• Har erfarenhet av liknande arbetsroll. Du kanske vill arbeta mer mot hårdvarunära programmering än vad du gör idag eller saknar en stark teamkänsla på din nuvarande arbetsplats? Vi är nyfikna på dina intressen och erfarenheter och diskuterar gärna om det kan vara en match för tjänsten
• Har kunskap inom C/C++-programmering
• Har goda kunskaper i engelska språket, då det används i det dagliga arbetet
Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och som person tror vi att du är analytiskt lagd och har ett sinne för att på ett metodiskt sätt lösa problem. Då du kommer jobba i team är din samarbetsförmåga och sociala egenskaper av stor vikt, du är framåt och positiv som person. Du har ett stort tekniskt intresse och nyfikenhet kring nya teknologier samt en stark vilja av att lära!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Tietoevry? Det gör du enkelt HÄR! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9471354