Mjukvaruutvecklare till teknikkonsultbolag!
2025-08-22
Vi söker nu dig som vill axla rollen som mjukvaruutvecklare hos ett växande teknikkonstultbolag. Ta chansen att få arbeta i spännande projekt med både branschledande företag och innovativa startups. Sök tjänsten redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikkonsultbolag med fokus på helhetsåtaganden inom produktutveckling. De har sin främsta kompetens inom design av elektroniksystem, elektronikkonstruktion, mekanikutveckling, elektromekanikutveckling, mjukvaruutveckling och testutveckling. Deras fokus ligger på att utföra helhetsåtaganden inom produktutveckling och deras kunder finns inom bland annat fordonsindustrin, energisektorn och försvarsindustrin.
Du kommer att möta olika branscher vilket kommer utveckla din kompetens och även dig som person. Deras projekt kan både förekomma in-house och ute hos kund, det vill säga att rollen kommer vara varierande.
OBS! Denna tjänst kräver säkerhetsklassning
Du erbjuds
• Att vara en del i en spännande och innovativ verksamhet som ligger i framkant för all den senaste tekniken
• Stor frihet under ansvar och möjlighet till fantastiskt kunskapsutbyte med seniora kollegor
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med utveckling av inbyggda system, framför allt genom att bygga Linuxsystem eller applikationer för inbyggda system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning från universitet eller YH, exempelvis som civilingenjör, systemvetare etc. Du ska även kunna visa upp dina betyg från din utbildning och vi värdesätter att dina betyg är höga.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar endast svenskt medborgarskap då du kommer genomgå en säkerhetsklassning
• Kan genomgå kod-prov som kommer senare i rekryteringsprocessen
• Har kunskap i C/C++ samt Linux
B-körkort är positivt då en del resor förekommer, men är inget krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet av Linuxutveckling, exempelvis BSP, Linuxkärnan, drivrutiner eller applikationsutveckling
• Kunskap i Yocto
• Erfarenhet av hårdvarunära utveckling, exempelvis ARM-processorer eller mikrokontrollers
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Karlskoga eller Örebro, beroende på projekt samt önskemål.
• Möjlighet till en tillsvidareanställning via oss på Academic Work och en fast månadslön
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9470384