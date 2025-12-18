Mjukvaruutvecklare till Saab Tactical Electronics!
2025-12-18
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Saab Tactical Electronics växer och behöver nu utöka sitt team av mjukvaruutvecklare! Här blir du en del av en verksamhet med spetskompetens inom produktutveckling, produktion och leverans av högteknologisk taktiskt elektronik.
I rollen kommer du tillhöra teamet av mjukvaruutvecklare som arbetar med switchar och routrar till tunga militära fordon, där du i huvudsak arbetar med hårdvarunära programmering. Du har stort eget ansvar i flera parallella projekt, där du får vara delaktig i hela utvecklingskedjan - från uppstart till kodning, granskning, test och felsökning på verklig hårdvara. Ett arbete som också sker i nära samarbete med övriga team inom mjukvaruutveckling, elektronikdesign, mekanikkdesign och testning.Profil
Vi söker dig som är en erfaren mjukvaruutvecklare med god vana av hårdvarunära arbete. Du har ett stort tekniskt intresse och trivs i en programmeringstung roll. Som person är du självgående, kan snabbt sätta dig in i komplexa system och vara drivande i dina arbetsuppgifter framåt. Du är kommunikativ och tar ansvar i att hantera parallella arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom området.
Erfarenhet av hårdvarunära programmering/embedded Linux programmering.
Mycket goda kunskaper i C och C++.
Kunskaper inom lägre nätverkslager.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Buildroot och/eller Yocto
Grundläggande förståelse för elektronik och kretskort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader med eventuell chans till förlängning. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet för denna tjänst sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Skill info@skill.se Jobbnummer
9651276