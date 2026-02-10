Mjukvaruutvecklare till RemaSawco!
Är du en innovativ och ambitiös utvecklare på jakt efter nya utmaningar? RemaSawco söker nu just dig som vågar tänka utanför boxen och alltid strävar framåt. Här värdesätts och uppmuntras din drivkraft och ambition. Om du är en utvecklare som vill vara med och driva teknisk innovation till nästa nivå, är detta den perfekta platsen för dig.
OM TJÄNSTEN
RemaSawco är ett svenskt teknikföretag som specialiserar sig på att leverera avancerade systemlösningar för sågverksindustrin. Företaget erbjuder produkter och tjänster inom automation, mätning, och kvalitetskontroll, vilket hjälper sågverk att optimera sin produktion och effektivisera sina processer. Deras lösningar omfattar allt från maskinvision och bildbehandling till intelligent analys av data för att maximera utbytet och minimera spill. Med en stark närvaro i Norden och internationellt, fokuserar RemaSawco på innovation och utveckling för att möta sågverkens krav på hög kvalitet och effektivitet. Deras mål är att erbjuda hållbara och lönsamma lösningar genom att kombinera teknisk expertis med djup branschkunskap.
Nu söker vi tillsammans med RemaSawco dig som är mjukvaruutvecklare och som trivs i en dynamisk och framåtlutande organisation. För att trivas i denna roll är du initiativtagande och innovativ. Du ska gilla att arbeta i team och i ett högt tempo och finna glädje i det!
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att programmera i C#/ .Net miljö och lite C++ förekommer också. Du kommer att arbeta både med nya produkter men också vidareutveckling av befintlig produktportfölj. Som utvecklare ska du uppskatta det produktnära och du har stora chanser till att påverka både i form av produktutveckling men också arbetsmetodiker och vi ser att du är en person som gillar att komma med förbättringsförslag.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleingenjörs examen inom relevant område
• Tidigare arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling
• Har praktiskt erfarenhet och goda kunskaper i C#/ .Net
• Talar och skriver flytande i både svenska och engelska då arbetsuppgifterna kräver detta.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
