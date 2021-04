Mjukvaruutvecklare till ledande teknikkonsultbolag - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Malmö

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Malmö2021-04-02Vår kund är ett ledande teknikkonsultbolag som just nu befinner sig i en spännande expansionsfas. Vi söker nu dig som har hunnit arbeta något/några år med mjukvaruutveckling exempelvis inom frontend-utveckling eller backend-utveckling och är redo för nästa utmaning. Här får du möjlighet att arbeta i spännande projekt som baseras på din bakgrund och vad du är duktig på. För rätt person, med rätt inställning och driv finns stora utvecklingsmöjligheter!2021-04-02Vår kund är ett stort och mycket framgångsrikt teknikkonsultbolag. Fokus ligger på digitalisering och förbättring av kunders affärsprocesser. Här finns experter inom mjukvaruutveckling, informationshantering och affärsanslyser. Företaget ingår i en innovativ och spännande koncern som expanderar i södra Sverige vilket innebär att det finns riktigt spännande möjligheter för dig som är med på den resan!Mer information om företaget och tjänsten ges vid intervjutillfälle.Vi söker dig som är nyfiken och framåt, du arbetar gärna självständigt och vågar fråga när du behöver. Du trivs i en social roll där du träffar mycket nya människor. Du är strukturerad, kreativ och har ett genuint intresse för teknik. Vi ser gärna att du vill vara mångsidig inom IT och att du har en vilja att ständigt utvecklas inom området.SkallkravYH, Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mjukvaruutvecklingMinst ett års arbetslivserfarenhet exempelvis frontend-utveckling, backend-utveckling eller embedded-utvecklingEngelska i tal och skriftSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelsePlacering: Helsingborg, Malmö eller LundArbetstider: kontorstiderKontaktperson(er)Tone Ledje0723-016159Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671074