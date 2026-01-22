Mjukvaruutvecklare till ledande företag

A Hub AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-22


Har du en stabil grund inom mjukvaruutveckling och gillar att ta ägarskap hela vägen till release? Då kommer du trivas här.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Om tjänsten
I tjänsten som mjukvaruutvecklare arbetar du nära både kunder och interna team för att ta fram lösningar som stöttar produktion i stor skala. Du driver ditt arbete självständigt och tar stort ansvar från första dialog till färdig leverans. Du kommer bland annat att ansvar för:

Kundkontakt för att förstå behov, krav och prioriteringar

Designa lösningar och bidra i arkitektur tillsammans med teamet

Utveckla och vidareutveckla system kopplade till MES, produktionsautomation, datahantering och övervakning

Arbeta genom hela utvecklingslivscykeln, från idé och design till implementation, test och release

Testa, verifiera och kvalitetssäkra koden, samt genomföra tester tillsammans med kund inför driftsättning

Samarbeta tätt med tillverkning, engineering och operations för att säkerställa stabila och skalbara lösningar i produktionsmiljö

Dokumentera lösningar och bidra till att arbetssätt och leveranser håller hög kvalitet

Skallkrav

Högskole/Civilingenjör inom Elektroteknik, Datateknik, Teknisk fysik eller annan relevant bakgrund inom mjukvaruutveckling.

Minst 3-5 års erfarenhet erfarenhet inom relevant område

Goda kunskaper inom C# & .net

Grundkunskaper inom SQL

Engelska i tal och skrift

Meriterande

Svenska i tal och skrift

Kunskap inom någon av följande tekniker och ramverk: WPF, gRPC, Windows Worker Services och Blazor

Erfarenhet från halvledarindustrin

Dina personliga egenskaper
Trygg och strukturerad

Teknisk intresserad och vilja att utvecklas

Ansvarstagande och affärsmanamässig

Stark i prioritering och trivs med många parallella uppgifter

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Järfälla Omfattning: Heltid Övrigt: Bakgrundskontroll samt drogtest kommer utföras innan anställning
Detta är en rekrytering och anställningen sker direkt hos vår kund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
