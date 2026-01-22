Mjukvaruutvecklare till ledande företag
Har du en stabil grund inom mjukvaruutveckling och gillar att ta ägarskap hela vägen till release? Då kommer du trivas här.
I tjänsten som mjukvaruutvecklare arbetar du nära både kunder och interna team för att ta fram lösningar som stöttar produktion i stor skala. Du driver ditt arbete självständigt och tar stort ansvar från första dialog till färdig leverans. Du kommer bland annat att ansvar för:
Kundkontakt för att förstå behov, krav och prioriteringar
Designa lösningar och bidra i arkitektur tillsammans med teamet
Utveckla och vidareutveckla system kopplade till MES, produktionsautomation, datahantering och övervakning
Arbeta genom hela utvecklingslivscykeln, från idé och design till implementation, test och release
Testa, verifiera och kvalitetssäkra koden, samt genomföra tester tillsammans med kund inför driftsättning
Samarbeta tätt med tillverkning, engineering och operations för att säkerställa stabila och skalbara lösningar i produktionsmiljö
Dokumentera lösningar och bidra till att arbetssätt och leveranser håller hög kvalitet
Skallkrav
Högskole/Civilingenjör inom Elektroteknik, Datateknik, Teknisk fysik eller annan relevant bakgrund inom mjukvaruutveckling.
Minst 3-5 års erfarenhet erfarenhet inom relevant område
Goda kunskaper inom C# & .net
Grundkunskaper inom SQL
Engelska i tal och skrift
Meriterande
Svenska i tal och skrift
Kunskap inom någon av följande tekniker och ramverk: WPF, gRPC, Windows Worker Services och Blazor
Erfarenhet från halvledarindustrin Dina personliga egenskaper
Trygg och strukturerad
Teknisk intresserad och vilja att utvecklas
Ansvarstagande och affärsmanamässig
Stark i prioritering och trivs med många parallella uppgifter
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Järfälla Omfattning: Heltid
