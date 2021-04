Mjukvaruutvecklare till ledande bolag inom fordonsindustrin! - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Södertälje

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Södertälje2021-04-02Är du en person som alltid hittar lösningar på problem? Som älskar att utvecklas och lära dig nya tekniker? Här har du möjlighet att tillsammans med en likasinnad grupp som vill framåt att jobba i en organisation som tillhandahåller testplattformen som kommer göra skillnad för morgondagens fordon!2021-04-02Gruppen består idag utav två team, där du kommer ingå i det lite mindre teamet om 3 personer som har en grym tillväxtresa framför sig. Du kommer ha hjälp av kompetenta kollegor som har ett öppet tankesätt och viljan att leverera på bästa möjliga sätt.Gruppen ansvarar för att utveckla och underhålla programvaran som använder funktionerna i HIL (Hardware In The Loop) och SIL (Software In The Loop)- miljöer för att kunna testa fordonets mjukvara.För att kunna göra dessa test utvecklar och bygger denna grupp toppmoderna SIL-miljöer och HIL-riggar som stöder ett stort antal lastbilar och bussar för konfiguration.Andra delar som kan förekomma är:Utveckla och underhålla programkörning i en dynamisk realtidsmiljöUtveckla HIL-programvaran till en modul-plattformFörbättra processer och eliminera avfallVår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och IndienSkallkrav:Minst 1års relevant arbetslivserfarenhetHögskola alt civilingenjörsutbildning mot mekatronik eller annan relevant utbildningGod kunskap inom PythonSvenska & Engelska tal och skriftMeriterande:Arbetslivserfarenhet av styrsystem, hårdvara eller inbyggd mjukvaruutvecklingArbetslivserfarenhet av automatiserade testsystemC++JavaMatlabVi ser gärna att du har en god kommunikationsförmåga och kan samarbete i en gruppLösningsorienterad och viljan att alltid hitta nya vägar att utvecklasEtt positivt och öppet tankesätt för att på så sätt passa bra in i gruppenTillträde enligt överenskommelseUrval och intervjuer sker löpande så ta chansen redan idag och skicka in din ansökan!Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671188