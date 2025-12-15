Mjukvaruutvecklare till Gripen
2025-12-15
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Sektionen Application HMI, som ingår i avdelningen HMI & Display Systems CD inom BU Gripen, letar just nu efter ett tillskott till vårt härliga gäng i rollen som mjukvaruingenjör. Vi letar efter dig som vill vara med och skapa operativ effekt för våra Gripen C/D brukare. Rollen som mjukvaruutvecklare innebär att du tillsammans med dina kollegor och representanter från brukarna är med och förvaltar och vidareutvecklar dagens HMI så att våra brukare kan möta de utmaningar som de ställs inför i en föränderlig omvärld. En stor del av uppgifterna kommer att ha sitt ursprung i brukarnas operativa vardag, och vår uppgift är att över tid se till att Gripen C/D löser de uppgifters som den ställs inför. Det kommer att sträcka sig från konceptuellt arbete fram till verifierad funktion.
Dina huvuduppgifter är:
* I tätt samarbete med systemingenjörer se till att användarinterfacet blir bra, stabilt och realiserbart
* Koda och dokumentera design och lösningar för att över tid underlätta förvaltning och realiseraringar av funktion i våra system
* Verifiera lösningarna och redovisa verifieringen för våra intressenter
* Förutom kodning så blir det även en del dokumentrelaterat arbete samt tid i våra testriggar tillsammans med andra utvecklare. Testriggarna kan beskrivas som avancerade flygsimulatorer och i dessa kommer du närmare våra produkters funktioner och förmågor, samt får en unik inblick i piloternas arbetsmiljö.
Teamet idag består av ca 20 personer och vi har varierande utbildningsbakgrund som spänner från kognitionsvetenskap, via systemvetenskap till olika civilingenjörsutbildningar. För att passa in i vårt team så bör du vara drivande, agera ansvarstagande, ha en dos av tålamod samt en vilja av att dela med dig av kunskap och erfarenhet. Du sätter precis som oss användaren i centrum och har en vilja att bidra till att vi tillsammans uppnår våra mål.
Du ska:
* Ha goda kunskaper inom kod, dokumentation och test.
* Vara bra på att kommunicera I tal och skrift, både på svenska och engelska.
* Ha en god förståelse för brukarnas verksamhet.
* Ha en dokumenterad erfarenhet av system/mjukvaruutveckling eller relevant utbildning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Ersättning
