Mjukvaruutvecklare till försvarsindustrin
2026-03-20
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-03-20Beskrivning av jobbet
Var med och utveckla mjukvara för några av Sveriges mest kritiska tekniska system!
Att arbeta med embedded mjukvara inom försvarsindustrin är något alldeles särskilt. Här utvecklar du system som används i avancerade plattformar som flyg, fartyg, fordon och sensornära system - teknik som måste fungera i alla lägen, även när omvärlden är som mest krävande. Hos AFRY får du möjligheten att ta dig an djupa tekniska utmaningar samtidigt som du bidrar till Sveriges säkerhet och samhällsresiliens på riktigt.
Som Embedded Software Engineer deltar du i hela utvecklingskedjan, från krav och arkitektur till implementation, integration, test och verifiering. Du arbetar i team tillsammans med elektronik-, system- och testingenjörer, och mycket av arbetet sker nära hårdvaran. Här får du bygga system med långa livscykler, höga stabilitetskrav och granskade säkerhetsstandarder - ett arbete där kvalitet och försiktighet är lika viktiga som kreativitet och problemlösning.
Du kan komma att arbeta både hos kund i Stockholm eller in-house i våra moderna lokaler i Solna, beroende på projekt och dina preferenser.Kvalifikationer
Vem vi söker:
• Relevant högskoleutbildning och gärna minst två års arbetslivserfarenhet
Du har erfarenhet av:
• C/C++ för embedded system
• RTOS, bare-metal eller Linux embedded
• Hårdvarunära programmering, drivrutiner och låg nivå-gränssnitt
• Samarbete i tekniska team (team effort / team collaboration)
• Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av militär förmåga, frivillig försvarsorganisation, Hemvärnet eller genomförd värnplikt
• Kommunikationsprotokoll (CAN, SPI, I2C, UART, Ethernet)
• Kunskap inom Java, Python & ADA
• Testautmatisering och CI för embedded targets
• Felsökning med oscilloskop, JTAG, logikanalysator
Säkerhetsklassning
Du behöver vara svensk medborgare, och rollen innebär säkerhetsprövning, vilket möjliggör arbete med teknik och system som få andra får insyn i, och att bidra direkt till Sveriges försvarsförmåga.
Ytterligare information
Hos AFRY får du en balans mellan teknisk fördjupning och variationen i konsultlivet. Du blir en del av ett stort nätverk av specialister inom embedded, elektronik och systemutveckling - och du får kollegor som vill bygga teknik som faktiskt betyder något.
Vi erbjuder 28 semesterdagar, ledigt 23 december plus en extra dag, 4 500 kr i friskvård, utbildningar, certifieringar, AFRY Academy, communities, tech-träffar och en kultur där vi är Brave, Devoted Team Players
Kontaktperson för frågor:
Maja Lindqvist
Recruitment Partnermaja.lindqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb.
