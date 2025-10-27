Mjukvaruutvecklare Till Envidan
2025-10-27
Vill du bidra till samhällsnyttan på ett av Nordens ledande företag inom vatten- och miljöteknisk konsultverksamhet? Om du söker dig mot en ny utmaning, och har en passion för att göra skillnad med teknik, då kan det här vara möjligheten för dig. Genom att leverera kvalitativ mjukvara inom vattenförsörjning, avloppshantering och klimatanpassning gör vi världen till en bättre plats.
DIN VARDAG
Du blir en del av ett företag där vi betonar flexibilitet och frihet. Var och en av oss brinner för det egna expertområdet, men vi har en stark känsla av samhörighet över hela verksamheten. Vi tror att en bra arbetsmiljö och starkt samarbete är nyckeln till framgång.
Som mjukvaruutvecklare i Malmö blir du en viktig del i våra scrum teams, som idag består av en grupp av 4 utvecklare plus konsulter och en scrum master. Utöver dina kollegor här, ingår du också i vår division Software med cirka 25 engagerade kollegor i Danmark samt över 100 anställda på Envidan i Sverige.
Du kommer att spela en viktig roll i att vidareutveckla Envidans mjukvarulösningar för den svenska marknaden och vara högst delaktig i att modernisera både tekniskt och operativt. Det är ett komplett processövervakningssystem för vatten-, avlopps-och miljöapplikationer som du gemensamt med kollegor ska säkra god mjukvarukvalitet, prestanda, säkerhet och skalbarhet för. Bland dina arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår att:
Ansvara tillsammans med kollegor för att forma och förvalta produktvisionen samt den tekniska arkitekturen
Vara delaktig i hela utvecklingsprocessen: kravställning, analys, design, kodning och kodgranskning
Samarbeta med kollegor i Danmark och få möjlighet att arbeta med andra produkter i vår portfölj
VEM ÄR DU?
Vi söker dig med passion för problemlösning, nyfikenhet för ny teknologi och nya kunskaper. På ett naturligt sätt tar du dig an tekniska utmaningar och förändringar med en stark problemlösningsförmåga.
DIN BAKGRUND Du har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och gärna erfarenhet av att modernisera befintliga lösningar. Vi ser gärna att du trivs med både backend- och frontendutveckling - vilket innebär att du behärskar .NET-miljöer och är även nyfiken på gränssnitt, användarupplevelse och moderna webbramverk. Du har goda kunskaper i C# .NET, Entity Framework, TSQL.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom:
ASP.NET, CSS, TypeScript, React, WPF/XAML, C++/MFC
Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD)
Test Driven Development (TDD), NUnit/XUnit, Integration tests
Har du dessutom insikter i microservices och on-prem-lösningar är det ett stort plus.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Nexer Recruit. Vill du veta mer, kontakta gärna Artan Bitiqi på artan.bitiqi@nexergroup.com
alternativt 0723-612844. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
OM ENVIDAN
Envidan hjälper företag, kommuner och industrier med hållbara lösningar inom hela vattnets kretslopp. Med kontor i Sverige, Norge och Danmark får du närmare 500 nordiska kollegor som alla brinner för vatten. Vi är ett av Nordens ledande företag inom vårt område och vi utmanar ständigt status quo för att sätta nya standarder.
Envidan erbjuder en positiv arbetsmiljö där vi hjälper varandra och delar med oss av vår erfarenhet, oavsett vilket område vi arbetar inom. Vi samarbetar över både kontors- och landsgränser och vi har kul ihop, inte minst på våra sociala aktiviteter. Vi sätter människan i centrum och vi tror på ett flexibelt arbetsliv.
Utveckling av nya idéer står högt på agendan och vi vill bidra till lösningen av morgondagens utmaningar. Vi tror på att innovation är vägen framåt, inte bara för oss utan för hela den skandinaviska VA-branschen. Därför avsätter vi 20% av vårt överskott i innovation kring nya lösningar och teknologier och det gör vi i tätt samarbete med kunder och kollegor. Ersättning
