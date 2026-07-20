Mjukvaruutvecklare till Charma
Eiss Rekrytering & Search AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-20
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Mjukvaruutvecklare till Charma!
Vill du få mycket ansvar tidigt, jobba med modern teknik och vara med och bygga produkter som används på riktigt?
Charma är ett snabbväxande GiftTech-bolag i Linköping. Vi bygger teknikdrivna gåvoupplevelser för företag och privatpersoner – med fokus på smarta flöden, stark användarupplevelse och modern produktutveckling.
Nu söker vi en ny utvecklare till teamet. Det här är en roll för dig som är tidigt i karriären och vill utvecklas snabbt tillsammans med ett erfaret och tekniskt starkt team. Vi söker dig som redan idag har ett starkt intresse för programmering och som tycker om att bygga egna projekt, testa ny teknik och utvecklas som utvecklare.
Din roll
Du blir en del av vårt utvecklingsteam och arbetar nära både produkt, design och affär. Hos oss får du vara med och bygga nya funktioner, förbättra befintliga lösningar och påverka tekniska beslut tidigt. Som utvecklare hos oss rör du dig mellan våra B2B-tjänster (bl.a. Charma och Apprecio), våra konsumentprodukter (bl.a. Swippy) samt våra interna verktyg.
Rollen är bred och passar dig som tycker det är roligt att röra dig mellan frontend, backend och produktutveckling.
Du kommer bland annat att:
Bygga funktioner i våra Next.js-applikationer
Arbeta med TypeScript, React och moderna webbflöden
Utveckla API och integrationer via Hasura och GraphQL
Bidra till vår mobilapp och interna dashboards
Arbeta med AI-relaterade funktioner och smart automation
Bidra till diskussioner kring prestanda och utvecklarupplevelse (DX)
Hos oss får du jobba nära erfarna utvecklare, lära dig mycket och successivt ta större ansvar. Vi tror på att ge människor förtroende tidigt.
Techstack
Next.js
TypeScript
React
GraphQL
Hasura
PostgreSQL
Docker & Docker Compose
Redis
CI/CD
Capacitor (iOS/Android)
Om dig
Vi tror att du nyligen tagit examen – eller tar examen nu till sommaren – inom exempelvis Civilingenjör/Högskoleingenjör inom Datateknik, Mjukvaruteknik eller IT, alternativt universitetsprogram med tydligt programmeringsfokus.
Framför allt tror vi att du gillar att bygga saker.
Du kanske programmerat sedan du var yngre, byggt egna projekt på fritiden eller är den som alltid testar nya tekniker och AI-verktyg först. Du är nyfiken, gillar problemlösning och vill bli riktigt bra på utveckling.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för programmering och teknik
Är driven och tycker om att lära dig nya saker
Trivs i ett team där man hjälps åt och bygger tillsammans
Tar initiativ och vill utvecklas snabbt
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av React, TypeScript eller Node.js
Byggt egna projekt eller appar
Erfarenhet av Linux, Docker eller annat DevOps-arbete från egna projekt eller studier
Intresse för AI och modern produktutveckling
Personlighet, potential och vilja att utvecklas väger tungt hos oss.
Om Charma
På Charma arbetar vi produktnära, snabbt och tekniskt ambitiöst. Vi sitter i moderna lokaler mitt i centrala Linköping och har en kultur präglad av hjälpsamhet, frihet under ansvar och korta beslutsvägar.
Vi gillar människor som vill påverka, testa idéer och bli bättre över tid. Här får du möjlighet att växa tillsammans med ett team som bryr sig om både produkten och varandra.
Vi arbetar mycket med AI och modern produktutveckling och ger utvecklare stort inflytande över både teknik och produktens riktning.
Start sker gärna så snart som möjligt eller efter sommaren. Välkommen till Charma!
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Charma. I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Drottninggatan 43E (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Charma Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
10007261