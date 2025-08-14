Mjukvaruutvecklare till Axis
2025-08-14
Nu söker vi dig som junior mjukvaruutvecklare som vill arbeta i en organisation med teknik i framkant, och driva utveckling av Axis supportverktyg. Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som mjukvaruutvecklare i produktspecialist-teamet kommer du att utveckla och underhålla Axis supportverktyg, som främst nyttjas av den interna supportorgansationen samt produktspecialister, men även partners och kunder. Du kommer att arbeta nära produktspecialister och supportorganisationen för att förbättra och effektivisera deras arbete, i ett litet men engagerat team. Vi ser därmed att du har hög servicekänsla och bekväm att driva ditt eget arbete och har ett driv framåt.
Ditt huvudfokus kommer att ligga på Server Report Viewer (SRV), både den interna och externa versionen. Du kommer även att arbeta med verktyg såsom Server Report Statistics (SRS), Multimac Info och Support ACAP, som används vid felsökning av kundärenden.
Du erbjuds
• Ett givande konsultuppdrag där du har en viktig roll, med möjlighet att påverka och se resultatet av ditt arbete direkt.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär utveckling av supportverktyg, framförallt Survey Report Viewer, som används av den stora supportfunktionen för att analysera rapporter och identifiera avvikelser. Verktyget används internt men även av kunder via webben. Du kommer att arbeta med att fixa buggar, implementera nya funktioner och optimera koden. Du kommer att samarbeta med produktspecialister och supportorganisationen för att identifiera behov och förbättringar samt optimera och skriva om befintlig kod för bättre prestanda
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskaper i PHP (Laravel)
• Har kunskaper i TypeScript (React)
• Bra kunskaper i engelska
Dessa kunskaper kan erhållas från inriktad utbildning eller arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i SQL
• Kunskaper i Linux
• Kunskaper i Git
• Kunskaper i svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
