Mjukvaruutvecklare Till Afry I Uppsala

FöretagsbeskrivningPubliceringsdatum2026-02-24Beskrivning av jobbetOm tjänsten
Vi behöver nu förstärka vår sektion Product Development & Software med mjukvaruutvecklare! Vår sektion fokuserar på produkter inom Life Science men vi har även uppdrag inom andra områden och tätt samarbete finns mellan olika avdelningar inom AFRY. Hos oss kommer du att få chansen att arbeta med utveckling av innovativa produkter och med utvecklingsprojekt såväl internt hos oss på AFRY som ute hos våra kunder.
Våra kunder är allt från små innovationsbolag till de stora välkända bolagen. Vi bidrar med spetskompetens och stärker upp våra kunders befintliga projektteam och utvecklingsavdelningar. Våra uppdrag kan vara i alla faser av en produkts livscykel men vanligast att vi är med i faserna från idé till produktionsöverföring.KvalifikationerBakgrund
Du som söker till oss är en civil- högskoleingenjör inom Data/IT
Du har minst 5 års aktuell erfarenhet av programmering med .NET och C#
För tjänsten behövs goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska (arbetet bedrivs på svenska)
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Life Science samt tidigare erfarenhet av att ha arbetat som konsult
Du känner igen dig i våra värdeord Brave, Devoted & Teamplayer. Du har en god förmåga att samarbeta och bidra i ett team, samtidigt som du trivs när du får mycket eget ansvar och mandat att påverka arbetet
I alla våra rekryteringar lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi tror att du kommer trivas hos oss om du är en prestigelös person med fokus på långsiktighet och kvalitet.
Ytterligare information
Hos oss får du möjlighet att ta del av:
29 dagars semester samt ledigt dagen före julafton
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal: Benify
Friskvårdsbidrag på 4500 sek/år
Ett enormt nätverk av tekniska experter
Frågor gällande tjänsten
Du är välkommen att kontakta Maria Leylund, rekryteringspartner, maria.leylund@afry.com
, eller rekryterande chef Jannicke Bjurselius, jannicke.bjurselius@afry.com
Sista ansökningsdag är den 8 mars, det går dock bra att skicka in din ansökan tidigare då vi går igenom ansökningar löpande
Varmt välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
