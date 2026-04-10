Mjukvaruutvecklare .NET / C# - Försvarsindustrin
Vi söker nu en mjukvaruutvecklare inom .NET/C# till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Linköping, verksam inom avancerade obemannade flygsystem. Uppdraget är ett hyrköp med en tydlig ambition om överrekrytering till kund på sikt.
Om uppdragetDu blir en del av ett tvärfunktionellt team bestående av systemingenjörer, utvecklare, testare och designers. Tillsammans arbetar ni med utveckling av komplexa system kopplade till obemannade helikoptrar.
Fokus i rollen ligger på utveckling av en markstation som används för planering och genomförande av uppdrag. Systemet är till stor del utvecklat i .NET/C# med WPF som gränssnittsteknik.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Utveckla nya funktioner i befintliga system
Designa och implementera mjukvarulösningar
Vidareutveckla och underhålla befintlig kodbas
Felsöka, förbättra och kvalitetssäkra mjukvara
Bidra till och arbeta med automatiserade tester
Samarbeta nära övriga funktioner i teametPubliceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom mjukvaruutveckling eller motsvarande
Erfarenhet av utveckling i .NET och C#
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet av WPF
Erfarenhet av testutveckling och automatiserade tester
Tidigare arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling
ÖvrigtDetta är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till långsiktig anställning hos kund. Du får arbeta i en tekniskt avancerad miljö med hög innovationsgrad och bidra till utvecklingen av framtidens system inom obemannad flygteknik.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
