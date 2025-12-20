Mjukvaruutvecklare med erfarenhet av AI
2025-12-20
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare med kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning till ett avancerat utvecklingsuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Här får du möjlighet att arbeta med teknik i absolut framkant och bidra till vidareutvecklingen av ett långräckviddigt robotsystem med höga krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Mjukvaruutvecklare med erfarenhet av AI på uppdrag av vår klient.
Om uppdragetSom konsult kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt utvecklingsteam som ansvarar för vidareutvecklingen av ett avancerat planeringssystem. Fokus ligger på att öka systemets prestanda, autonomi och förmåga att hantera betydligt större datamängder än idag - på gränsen till vad som är tekniskt möjligt.
Arbetet spänner över hela utvecklingskedjan, från systemarbete och kravanalys till design, testning, verifiering, felsökning och leverans. Du kommer även att ha möjlighet att testa olika roller inom teamets agila arbetsmetodik och bidra med både teknisk kompetens och nya perspektiv.
Placering sker hos kund på orterna Karlskoga eller Solna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:Vidareutveckling av ett avancerat planeringssystem med höga krav på prestanda och autonomi.Design och implementation av mjukvara i C och C++.Utveckling av AI/ML-funktionalitet, inklusive klassificering, optimeringsproblem och prediktiv analys.Testning och kvalitetssäkring av mjukvara.Deltagande i hela utvecklingscykeln: kravarbete, design, test, felsökning och leverans.Aktivt bidrag i agilt teamarbete och ständiga förbättringar. Krav för rollen- Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling- Minst 2-3 års erfarenhet av AI/ML inom klassificering, optimering och prediktiv analys- Erfarenhet av C och C++- Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring i ovanstående språk- Van att arbeta i agila team och trivs med samarbete och kunskapsdelning Meriterande kompetenserErfarenhet av Ada och CUDA.Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitektur. Övrig informationArbetsmodell: På plats.Uppdragsperiod: 2026-03-16 - 2027-03-15
1 år, med möjlighet till förlängning.
Säkerhetsprövning: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler.
Sista ansökningsdag : 2026-01-15
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
691 44 KARLSKOGA Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se Jobbnummer
9658153