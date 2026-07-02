Mjukvaruutvecklare Linux
Futuria People AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-02
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Vi söker en mjukvaruutvecklare som vill arbeta med utveckling, konfigurering och integration av runtimeplattformar i tekniskt avancerade Linuxmiljöer. Du blir en del av ett erfaret team där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus.
Här får du arbeta i komplexa projekt där du följer utvecklingen från design och implementation till leverans. Rollen ger dig möjlighet att arbeta nära systemets kärna och bidra till lösningar som används i säkerhetskritiska och teknikintensiva miljöer.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Som en del av teamet blir du en del av ett av Nordens största teknikkonsultföretag, med möjlighet att arbeta i långsiktiga och tekniskt avancerade uppdrag. Du får arbeta nära några av Sveriges mest innovativa teknikbolag och bidra till lösningar som gör verklig skillnad.
Företaget verkar inom flera branscher, bland annat försvar, industri, telekom, fordon och medtech. Här finns stora möjligheter att utvecklas både som specialist och i ledande roller.Om tjänsten
Som utvecklare inom RunTime arbetar du med utveckling, konfigurering och integration av en runtimeplattform i olika projekt. Rollen är bred och varierad och kombinerar mjukvaruutveckling med konfigurering, integration och automatisering i Linuxmiljöer.
En stor del av arbetet handlar om att utveckla script och automatisera processer med Python och Bash samt säkerställa att olika systemkomponenter fungerar tillsammans. Du arbetar med felsökning, integration och optimering av komplexa system där stabilitet och kvalitet är avgörande.
Beroende på projekt kan du även arbeta med:
system- och nätverkskonfiguration
API:er och integrationer
säkerhet och härdning, exempelvis SELinux
användarhantering
viss frontendnära utveckling
Rollen passar dig som trivs med att arbeta brett inom teknik och uppskattar variation i både arbetsuppgifter och tekniska utmaningar.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i kundnära och säkerhetsklassade miljöer, vilket innebär att resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av mjukvaruutveckling och god vana av att arbeta i Linuxmiljöer.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Linux
Python och/eller Bash
scriptning och automatisering
konfigurering och integration av komplexa system
felsökning i miljöer med många beroenden
Erfarenhet av C eller C++ är meriterande men inget krav, då det normalt utgör en mindre del av rollen.
Du har sannolikt en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande, alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Du erbjuds
Du blir en del av en organisation som värdesätter kompetensutveckling, kunskapsdelning och långsiktighet. Här finns möjlighet att utvecklas genom varierande uppdrag, kompetensutvecklingsinsatser och ett nära samarbete med erfarna kollegor.
Du erbjuds en flexibel arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas inom olika tekniska områden och arbeta med produkter och system i teknikens framkant.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Göteborg
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult Ebba Strömberg Ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst IT och teknik. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8008848-2082441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9989382