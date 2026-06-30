Mjukvaruutvecklare Kritiska system till UMS Skeldar i Linköping
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2026-06-30
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UMS Skeldar, ett mångfacetterat företag, med förmågor inom forskning, utveckling, design, tillverkning, testning, utbildning, underhåll och mycket mer. Vi utvecklar en av världens mest avancerade Unmanned Aerial Vehicle. Bli en del av vårt växande team!
Key words: Software, Mjukvaruutvecklare, Engineer, C++, kritiska system, DO-178, RTCA, teknisk ledare.
Vi söker nu en Senior Software Design Engineer med goda kunskaper inom C++ och kritiska system.Mjukvaruutvecklare Kritiska system hos oss:
Du blir del av teamet System & Software som består av 40 medarbetare i roller som systemingenjörer, mjukvaruutvecklare, HMI-designer och testare. Teamet jobbar tvärfunktionellt och med alla delar i helikoptersystemet: Helikopter, Markstation, Datalänkar och Simulatorn.
I rollen som Mjukvaruutvecklare kritiska system hos oss:
Utveckling av helikopterns mjukvaruplattform
Programmering primärt i C++
Realtidssystem
Säkerhetskritisk mjukvara
Utveckla nya funktioner som inkluderar design och implementation av mjukvara.
Utveckla automatiska testfall.
Arbeta med underhåll av befintlig mjukvara med buggrättning och förbättringsåtgärder.
För rätt person med ett intresse för ledarroller finns även möjlighet att ta ett tekniskt ansvar för ett av våra delsystem.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas så bra som möjligt! Vi söker en person som uppskattar, trivs och bidrar till ett nära och gott samarbete med sina kollegor. Du är trygg i att leda både dig själv och andra när det behövs. Samtidigt har du förmågan att fatta välgrundade beslut och visar omdöme under tidspress. Vi söker en person som arbetar noggrant och kan planera och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du är uppmärksam på detaljer och följer de kvalitetsstandards som finns för arbetet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har högskole- eller universitetsutbildning inom mjukvaruutveckling, datateknik eller motsvarande. Vi ser att du har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C++ inom säkerhetskritiska system. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av teknisk ledarroll, RTCA/DO-178 och/eller realtidssystem.
Tjänsten ställer krav på mycket goda kunskaper i såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969438-2078759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9985912