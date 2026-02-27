Mjukvaruutvecklare (Java/Spring Boot & Angular)
2026-02-27
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en mjukvaruutvecklare till ett team som förvaltar och vidareutvecklar en portal för utfärdande och administration av tjänstelegitimationer (eID). Du kommer in i en tekniskt utmanande miljö med höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet, där kvalitet och robusta lösningar står i fokus.
I rollen får du arbeta nära teamet i hela utvecklingskedjan - från analys av krav och arkitektur till utveckling, felsökning och förbättringsarbete. Du förväntas även bidra till kunskapsdelning och kompetensuppbyggnad i teamet.
ArbetsuppgifterDelta i analys av krav, arkitektur och tekniska lösningar
Utveckla och vidareutveckla programvara som uppfyller ställda krav
Omvärldsbevaka teknikutveckling inom området
Delta i felsökning och felrättning
Bidra till kunskapsdelning och kompetensspridning i teamet
KravErfarenhet av agil mjukvaruutveckling
Erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, exempelvis SOAP/REST
Erfarenhet av utveckling med Java och Spring Boot
Erfarenhet av CI/CD och DevOps med Bitbucket, GitLab, Jenkins och ArgoCD
Erfarenhet av backend-utveckling med höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet
Erfarenhet av frontend-utveckling i Angular, JavaScript, TypeScript samt HTML/CSS
Erfarenhet av containerteknologier som Docker och OpenShift
Erfarenhet av applikationer med databaskopplingar till MariaDB, IBM DB2, Redis och MongoDB
Erfarenhet av behörighetsmodeller samt protokoll/ramverk för autentisering och auktorisering
God förståelse för integration, databashantering, API-utveckling och mikrotjänstarkitektur
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
