Mjukvaruutvecklare Java/Javascript
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du utveckla avancerade system som bidrar till Sveriges och andra nationers säkerhet?
Vi söker en erfaren Mjukvaruutvecklare med kompetens inom Java och Javascript till ett företag inom försvarsindustrin.
Om rollen
Du blir en del av ett dedikerat mjukvaruteam som utvecklar och vidareutvecklar ett Command and Control Information System (CCIS) - ett ledningssystem för högre nivåer inom flygvapnet. Systemet stödjer funktioner som luftbevakning, flygstridsledning och planering av komplexa övningar.
Arbetet innebär att du utvecklar nya funktioner, förbättrar befintlig mjukvara och integrerar lösningar i systemet. Du kommer att arbeta i en säker miljö avsedd för försvarshemlig information, vilket innebär 100% arbete på plats tillsammans med kollegor.
Dina ansvarsområden
• Utveckla och förbättra mjukvarulösningar i Java och Javascript
• Arbeta med både frontend och backend i ett komplext system
• Delta i designmöten och bidra till tekniska lösningar
• Samarbeta nära med projektledare, testare och integratörer
• Säkerställa hög kodkvalitet och användbarhet
Vi söker dig som har
• 4-5 års erfarenhet av fullstackutveckling
• Djup kompetens inom:
Frontend: Javascript, ExtJS/React, CesiumJS, OpenLayers
Backend: Java (SOAP API), PHP, Linux, Bash
Databaser: Postgres, MongoDB
• Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap och möjlighet till säkerhetsklassning
Meriterande
• Erfarenhet från försvarsdomänen
• Förståelse för IT-säkerhet
• Erfarenhet av större projektPubliceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
• Driftig och nyfiken - du tar ansvar för din utveckling
• Lagspelare - du trivs med samarbete och kunskapsdelning
• Ödmjuk och kommunikativ - du vågar fråga och bidra med idéer
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar dem teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Om oss på Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Cv granskning ->Telefonintervju-> Intervju med Framtiden ->Referenstagning ->Intervju med kund->Säkerhetsprövning
Praktisk information
• Placering: 100% på plats
• Arbetstider: Kontorstid med möjlighet till flex
• Start: Enligt överenskommelse
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51888_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9753018