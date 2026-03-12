Mjukvaruutvecklare inom säkerhet & nätverk
Maxitech AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxitech AB i Linköping
, Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Karlstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
(C++ / Android / Kotlin)
Vill du arbeta med säkerhetskritisk mjukvara där din kod gör verklig skillnad?
Vi utvecklar avancerade system för säker kommunikation, nätverk och härdade plattformar och söker nu tekniskt drivna utvecklare som vill växa långsiktigt i ett starkt team. Tjänsten är placerad i Linköping med start enligt överenskommelse.
Du blir en del av ett utvecklingsteam med tydligt fokus på säker mjukvara. Beroende på din bakgrund arbetar du inom ett av följande områden:
• C++ / Windows / Linux - säker dataöverföring, nätverksnära utveckling, viss test och UI/UX
• Android / Kotlin / C++ - appar och system för låsta/härdade enheter (plattor & smartphones), med fokus på att förhindra felanvändning
Det finns även närliggande roller där arbete med legacy-kod är en viktig del, för dig som tycker om att förstå, förbättra och modernisera befintliga system.
Oavsett inriktning arbetar du nära säkerhetsfrågor, bland annat med:
• Analys av sårbarhetsrapporter
• Tekniskt "detektivarbete" kring hot, risker och skyddsåtgärder
• Djup förståelse för hur och varför en säker produkt fungerarProfil
Vi söker dig som har cirka 1-5 års erfarenhet och som framför allt drivs av teknik och kunskapsutveckling.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av C++ och/eller Android/Kotlin
• Har god nätverksförståelse och intresse för säkerhet
• Är analytisk, nyfiken och trivs med att lösa komplexa tekniska problem
• Vill fördjupa din tekniska kompetens - exempelvis mot specialistroller
• Har civilingenjörsexamen eller högskoleexamen där du på annat sätt visar hög teknisk nivå och kvalitet i ditt arbete
Extra intressant om du:
• Har ett tydligt AI-intresse (praktiskt eller teoretiskt)
• Har arbetat med legacy-kod
• Har bakgrund inom försvar, säkerhet eller annan avancerad teknisk miljö
Hos oss:
• Du blir del av ett team där kvalitet, samarbete och teknisk höjd är centralt
• Vi satsar på anställda och långsiktighet
• Hybridarbete erbjuds, men vi värdesätter att du trivs i närvaro och teamkänsla på kontoret
• Marknadsmässiga löner, bonus- och vinstdelningsmodeller, senioritetsprogram och individuell bedömning
Vår rekryteringsprocess är gedigen och seriös - och vi stöttar dig hela vägen.
Vi förväntar oss ditt engagemang och i gengäld erbjuder vi en miljö där många väljer att stanna 15-20 år tack vare hög trivsel och utvecklingsmöjligheter.
Om frågor som säkerhet, totalförsvar och teknik i framkant engagerar dig, då är detta en roll där du kommer trivas. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765), http://www.maxitech.nu/ Jobbnummer
9792613