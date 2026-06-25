Mjukvaruutvecklare inom RunTime
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2026-06-25
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Vill du arbeta i en miljö där teknisk komplexitet, kvalitet och långsiktighet står i fokus? På Combitech söker vi nu en mjukvaruutvecklare som vill vara med och utveckla och vidareförädla system på RunTime‐nivå tillsammans med erfarna team. Hos oss får du arbeta i uppdrag där struktur, robusthet och samarbete är avgörande, och där du kommer nära både system och implementation i tekniskt avancerade miljöer.
VAD VI ERBJUDER
På Combitech satsar vi på våra medarbetare - de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Vi investerar i din kompetensutveckling, skapar förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv och erbjuder attraktiva förmåner. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, flextid, arbetstidsförkortning (ATK) samt rabatter på exempelvis matkassar, biobiljetter och semesteranläggningar.
Här utvecklas vi tillsammans! Några exempel är:
Teknikkvällar - återkommande AfterWorks där vi utforskar teknik och kodar tillsammans
Bokklubb - där vi läser och diskuterar inspirerande litteratur
Ledarskapsnätverk - för utveckling inom ledarskap
Kursvecka - två gånger per år med möjlighet till utbildning inom valbara ämnen
Individuell utvecklingsplan - 40 timmar per år avsatt för din egen utveckling
Hos oss får du en arbetsplats där du kan känna tillhörighet och där vi aktivt arbetar för att hålla samman teamet, oavsett uppdrag. Vi ses gärna på kontoret på Lindholmen för gemensam lunch och utbyte.
Som konsult hos oss får du arbeta med företag och produkter i teknologisk framkant. Du får en dynamisk miljö där du har möjlighet att utvecklas inom ditt intresseområde. En stor fördel med vår teamverksamhet är att du inte låses till ett visst team, teknikområde eller domän, utan har möjlighet att växla över tid.
VAD ROLLEN INNEBÄR
I rollen som utvecklare inom RunTime arbetar du med utveckling, konfigurering och integration av en runtimeplattform mot olika kundprojekt. Du är med från start till mål - från planering och design till implementation och leverans - vilket ger en tydlig koppling mellan det du bygger och hur det faktiskt används. Du arbetar nära systemets kärna i en bred och praktisk roll där du kombinerar mjukvaruutveckling med konfigurering och integration i komplexa Linuxmiljöer. En stor del av arbetet handlar om scriptning och automatisering i Python och Bash, samt att få olika delar i systemet att fungera tillsammans i praktiken.
Rollen innebär stor variation. Beroende på projekt kan du arbeta med allt från system- och nätverkskonfiguration till säkerhet och härdning, exempelvis SELinux, användarhantering, API:er och integrationer, och ibland även mer frontendnära delar. Det gör att du får möjlighet att utvecklas brett och röra dig mellan flera tekniska områden.
Detta är en roll för dig som är nyfiken, flexibel och trivs med att arbeta brett i tekniken, snarare än att vara låst till ett specifikt område.
Arbetet sker till stor del på plats hos kund, vilket är en förutsättning i denna typ av säkerhetskritisk miljö. Teamet utgår från Göteborg och resor i tjänsten kan förekomma.
VAD VI SÖKER
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och som är van att arbeta i Linuxmiljöer. Du har erfarenhet av scriptning och automatisering, exempelvis i Python och Bash, och har arbetat med konfigurering och integration i system med flera beroenden. Du är bekväm med felsökning och har en god förståelse för hur olika delar samverkar i större system. Erfarenhet av programmering i C eller C++ är inget krav i rollen och utgör normalt sett en mindre del av arbetet, men det är meriterande om du har med dig det. Det viktigaste är att du trivs med att arbeta nära systemet och uppskattar variation i både teknik och arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har en akademisk examen inom data, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande, alternativt har byggt upp motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
KOM & GÖR SKILLNAD
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Julia Winkler, Julia.winkler@combitech.se
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Lindholmspiren 3A (visa karta
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417 56 GOTHENBURG Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9979099