Mjukvaruutvecklare inom inbyggda system
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2026-06-29
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Combitech i Örebro, Karlskoga och Karlstad söker mjukvaruutvecklare som vill arbeta med utveckling av robusta och innovativa lösningar för inbyggda system. Hos Combitech får du möjlighet att vara med där tekniken utvecklas, utmanas och gör skillnad. Låter det spännande?
Din roll som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system
Vi söker en skicklig konsult inom mjukvaruutveckling med specialisering på inbyggda system. I rollen kommer du att ha ansvar för att designa, utveckla och implementera mjukvarulösningar som är skräddarsydda efter kundens specifika krav och behov. Du kommer att arbeta nära kundens team för att förstå deras behov och utmaningar, och säkerställa att mjukvarulösningarna är både skalbara och robusta.
Din roll innefattar att delta i hela utvecklingsprocessen, från den initiala kravinsamlingen till testning och driftsättning av systemen. Du kommer att ge teknisk rådgivning och stöd till kunder för att optimera deras system och processer, samt identifiera och lösa tekniska problem och buggar som kan uppstå. Dessutom är det viktigt att du håller dig uppdaterad med de senaste teknologierna och branschtrenderna inom området för att kunna leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Som konsult hos Combitech i Karlstad, Karlskoga eller Örebro kommer du antingen att arbeta direkt hos slutkund eller i något av våra inhouseprojekt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system bör du ha en kandidatexamen i datavetenskap, elektronik eller mjukvaruteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kan programmeringsspråk som C, C++ och Python. Erfarenhet av realtidsoperativsystem (RTOS) och utveckling för mikrocontrollers är avgörande, liksom en förståelse för kommunikationsprotokoll som I2C, SPI eller UART.
Stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande är också viktiga egenskaper, liksom erfarenhet av kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) för att säkerställa smidiga och effektiva utvecklingsprocesser. Du bör ha god kommunikations- och samarbetsförmåga för att kunna arbeta effektivt med både kunder och team.
Vi söker dig som har intresse för nya utmaningar, viljan att utvecklas som person och i din roll som konsult och ingenjör. Du kan anpassa dig när det är nödvändigt och har en nyfikenhet som hjälper dig finna nya smarta lösningar i utmaningar som dyker upp.
Combitech Örebro, Karlskoga och Karlstad
Combitech-kontoren i Örebro, Karlskoga och Karlstad befinner sig i en expansiv fas, och vi söker ingenjörer som vill vara med och forma sektionens framtida inriktning. Här finns möjlighet att arrangera allt från AW-aktiviteter och hackathons till utbildningsprojekt och teambuilding aktiviteter. Det finns också utrymme att föreslå och organisera workshops och seminarier med ledande experter för att fördjupa teamets kompetens.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Johannes Svensson, johannes.svensson@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Brukstorget 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9983556