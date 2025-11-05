Mjukvaruutvecklare inom inbyggda system
2025-11-05
Är du en driven mjukvaruutvecklare som vill ta nästa steg i karriären? På Combitech i Karlskoga och Örebro får du chansen att arbeta med inbyggda system i teknikens framkant och utvecklas i en spännande miljö. Vi söker dig med erfarenhet av att implementera robusta mjukvarulösningar och som behärskar programmering i C, C++, och Python. Bli en del av vår expansiva enhet där vi satsar på din kompetensutveckling och hjälper dig i att nå din fulla potential.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Inom vår division Systems Engineering söker vi ingenjörer som vill vara med och forma vår framtida inriktning. Här finns möjligheten att arrangera allt från AW-aktiviteter och hackathons till utbildningsprojekt och teambuilding aktiviteter. Det finns också utrymme att föreslå och organisera workshops och seminarier med ledande experter för att fördjupa teamets kompetens.
Utöver det tekniska arbetet finns också möjligheten att delta i affärsutveckling och utveckling av kundrelationer. Genom att aktivt bidra till att stärka våra partnerskap och identifiera nya affärsmöjligheter, kan seniora ingenjörer spela en central roll i vår fortsatta framgång. Vill du bidra till innovativa idéer och där samarbete står i fokus, är detta rätt plats. Tillsammans kan vi bygga en arbetsplats där varje ingenjör har möjlighet att växa och nå sin fulla potential.
Vad rollen innebär
Vi söker en skicklig konsult inom mjukvaruutveckling med specialisering på inbyggda system. I rollen kommer du ansvara för att designa, utveckla och implementera mjukvarulösningar som är skräddarsydda efter kundens specifika krav och behov. Du kommer att arbeta nära kundens team för att förstå deras behov och utmaningar, och säkerställa att mjukvarulösningarna är både skalbara och robusta.
Din roll innefattar att delta i hela utvecklingsprocessen, från den initiala kravinsamlingen till testning och driftsättning av systemen. Du kommer ge teknisk rådgivning och stöd till kunder för att optimera deras system och processer, samt identifiera och lösa tekniska problem och buggar som kan uppstå. Dessutom är det viktigt att du håller dig uppdaterad med de senaste teknologierna och branschtrenderna inom området för att kunna leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Karlskoga, med potential för uppdrag i Örebro och Karlstad, tjänsten kan antingen vara hos kund eller i in-house uppdrag.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet och nu har intresse för nya utmaningar, viljan att utvecklas som person och i din roll som konsult och ingenjör. Du kan anpassa dig när det är nödvändigt och har en nyfikenhet som hjälper dig finna nya smarta lösningar i utmaningar som dyker upp. Du bör ha god kommunikations- och samarbetsförmåga för att kunna arbeta effektivt med både kunder och team.
För att lyckas i rollen som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system bör du ha en kandidatexamen i datavetenskap, elektronik eller mjukvaruteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kan behärska programmeringsspråk som C, C++ och Python. Erfarenhet av realtidsoperativsystem (RTOS) och utveckling för mikrocontrollers är meriterande, liksom en förståelse för kommunikationsprotokoll som I2C, SPI eller UART.
Stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande är också viktiga egenskaper, liksom erfarenhet av kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) för att säkerställa smidiga och effektiva utvecklingsprocesser. Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsätts både muntligt och skriftligt.
Kontaktperson: Johannes Svensson, 073-446 65 24
