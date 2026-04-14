Mjukvaruutvecklare Frontend, Nivå 4 - Stockholm

2026-04-14


Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren frontend-utvecklare för ett uppdrag inom förvaltning och vidareutveckling av ett komponentbibliotek. Komponentbiblioteket ska hålla hög kodkvalitet och uppfylla gällande regelverk på EU-nivå samt svensk lagstiftning. Du ingår i ett team och förväntas kunna samarbeta samt vid behov handleda och utbilda kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Förvalta och vidareutveckla ett befintligt komponentbibliotek

Bygga återanvändbar frontend-kod för användning i flera parallella leveranser

Säkerställa att komponentbiblioteket uppfyller tillgänglighetskrav (WCAG 2.1 och 2.2) samt aktuella regelverk

Tillgängliggöra komponentbiblioteket via relevanta plattformar och pakethanterare (NPM)

Bidra till omvärldsbevakning inom frontend-utveckling och komponentbibliotek

Samarbeta i team och vid behov handleda eller utbilda teammedlemmar

Kvalifikationer
Minst 12 månaders erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, inklusive SOAP/REST

Minst 3 års erfarenhet av agil mjukvaruutveckling

Minst 2 års erfarenhet av versionshantering med Git

Minst 1 års erfarenhet av användbarhet, tillgänglighet och/eller UX

Minst 6 månaders erfarenhet av integration med databaser

Minst 2 års erfarenhet av utveckling i React och Angular

Minst 1 års erfarenhet av att utveckla Web Components

Minst 1 års erfarenhet av arbete med WCAG 2.1 och WCAG 2.2

Minst 6 månaders erfarenhet av NPM som pakethanterare

Minst 6 månaders erfarenhet av Storybook

Minst 1 års erfarenhet av Atlassian-produkter (Jira och Bitbucket)

Meriterande
Erfarenhet av komponentbibliotek och designsystem

Mycket god kunskap om nationella e-tjänster inom hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad

Start: 2026-07 Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning till 2027-06-30) Plats: Stockholm (på plats, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: david.islamov@rasulson.com

Detta är ett heltidsjobb.

Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
371 11  KARLSKRONA

