Mjukvaruutvecklare Frontend, Nivå 4 - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-04-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Karlskrona
, Kalmar
, Växjö
, Älmhult
, Höör
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren frontend-utvecklare för ett uppdrag inom förvaltning och vidareutveckling av ett komponentbibliotek. Komponentbiblioteket ska hålla hög kodkvalitet och uppfylla gällande regelverk på EU-nivå samt svensk lagstiftning. Du ingår i ett team och förväntas kunna samarbeta samt vid behov handleda och utbilda kollegor.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Förvalta och vidareutveckla ett befintligt komponentbibliotek
Bygga återanvändbar frontend-kod för användning i flera parallella leveranser
Säkerställa att komponentbiblioteket uppfyller tillgänglighetskrav (WCAG 2.1 och 2.2) samt aktuella regelverk
Tillgängliggöra komponentbiblioteket via relevanta plattformar och pakethanterare (NPM)
Bidra till omvärldsbevakning inom frontend-utveckling och komponentbibliotek
Samarbeta i team och vid behov handleda eller utbilda teammedlemmarKvalifikationer
Minst 12 månaders erfarenhet av SOA-relaterade teknologier, inklusive SOAP/REST
Minst 3 års erfarenhet av agil mjukvaruutveckling
Minst 2 års erfarenhet av versionshantering med Git
Minst 1 års erfarenhet av användbarhet, tillgänglighet och/eller UX
Minst 6 månaders erfarenhet av integration med databaser
Minst 2 års erfarenhet av utveckling i React och Angular
Minst 1 års erfarenhet av att utveckla Web Components
Minst 1 års erfarenhet av arbete med WCAG 2.1 och WCAG 2.2
Minst 6 månaders erfarenhet av NPM som pakethanterare
Minst 6 månaders erfarenhet av Storybook
Minst 1 års erfarenhet av Atlassian-produkter (Jira och Bitbucket)
Meriterande
Erfarenhet av komponentbibliotek och designsystem
Mycket god kunskap om nationella e-tjänster inom hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
Start: 2026-07 Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning till 2027-06-30) Plats: Stockholm (på plats, 100%)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.islamov@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733), https://jobb.rasulson.com/jobs/7565034-mjukvaruutvecklare-frontend-niva-4-stockholm
371 11 KARLSKRONA Jobbnummer
9853693