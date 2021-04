Mjukvaruutvecklare - NXT Interim Göteborg AB - Datajobb i Göteborg

NXT Interim Göteborg AB / Datajobb / Göteborg2021-04-13Mjukvaruutvecklare till agilt team i GöteborgDu kommer att ingåe i ett team av 5 persopner där ni har daglig kontakt med slutanvändarna. Teamet jobbar med att utveckla och förvalta ett antal olika automationslösningar och applikationer.Vi ser gärna att du är initiativtagande, lyhörd, har en smula humor och är orädd för kontakt med slutanvändare. Du ska kunna tala för dina egna idéer och samtidigt ta in andras synpunkter. Villig att dela med dig av dina egna erfarenheter. Då de är ett litet team måste du vara ärlig, prestigelös och våga räcka upp handen och be om hjälp för att alla ska hjälpas åt.För att passa in i rollen bör du ha (ska):Språk:Javascript,HTMLCSS (SCSS) (ska)JQuery (ska)Ramverk:React (ska)Redux (ska)Vue (ska)Verktyg:WebpackNodeJSJiraGitDu har också erfarenhet av moderna ramverk som Vue och React men plus om du även har erfarenhet av JQuery-kod. De ställer inga krav på en viss utvecklingsmiljö, du kan känna dig fri att använda det som gör dig mest produktiv. De vill att du kan visa på konkret erfarenhet av ovanstående och har referenser som går i god för detta. Du ska ha minst 5 års yrkeserfarenhet.Med anledning av uppdragets kontext behöver du vara svensktalande och ha svenskt medborgarskap.Låter detta intressant?Sök redan i dag så berättar vi mer. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi och Finans. I det här uppdraget så kommer du att få en visstidsanställning hos NXT Interim. Vi ha kollektivavtal och schyssta villkor.Vi erbjuder paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen samt 3000 unika kontakter för att kunna hjälpa just er.Vårt mål är att gå från att vara en innovativ utmanare i branschen till det företag i branschen som alla vill slå, kontakta oss redan idag så ska vi göra allt för att hjälpa er. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och KalmarHur går jag tillvägaÄr du intresserad av tjänsten tar du ett första steg i att visa ditt intresse i denna annons. Vi behandlar ansökningarna löpande så tveka inte utan ansök redan idag! Om du har några frågor be vi dig kontakta MD Joacim Bernhardsson 0723- 63 19 48 eller på joacim.bernhardsson@nxtinterim.se "Vårt mål är att gå från att vara en innovativ utmanare i branschen till att vara det företag i branschen som alla vill slå"2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-23NXT Interim Göteborg AB5687748