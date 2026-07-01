Mjukvaruutvecklare - systemlösningar

Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Linköping
2026-07-01


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Syntronics kontor i Linköping ser ett behov av mjukvaruutvecklare med kunskaper inom systemlösningar inom snar framtid.
Hos oss på Syntronic får du arbeta med utmanande projekt åt spännande kunder. Vi efterfrågar mjukvaruutvecklare med trygghet i inbyggda system och intresse för systemutveckling.
Arbetsuppgifter som mjukvaruutvecklare inom systemlösningar:

Alla utvecklingssteg från systemering, implementation, validering till problemlösning

Metodiskt utveckla mjukvaruarkitektur och robusta applikationer på hårdvara med tillhörande testramverk

Arbeta inom low-level device configuration kopplade till hantering av sensordata, anpassningar av visionsystem och säkerhetsfunktioner inom sektorn Automotive.

Mjukvaruutvecklare hos oss har:

En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, Teknisk Fysik eller liknande

Genomfört kommersiella kundprojekt inom inbyggda system som mjukvaruutvecklare i nära samarbete med andra discipliner såsom hårdvarudesign och mekanikkonstruktion

Erfarenhet i C/C++, Python och/eller MATLAB

Kunskap och kan kommunicera flytande på svenska och engelska.

Att vi är ett team är vår styrka och därför ser vi gärna att du arbetar på plats på något av våra kontor, de dagar du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vilka personliga egenskaper är viktiga för en konsult hos oss?
Som person kan du hålla ordning i koden samtidigt som har känsla för när du behöver vara kreativ. I din roll som mjukvaruutvecklare tar du hjälp av dina kollegor för att lösa komplexa problem och har en vilja att leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Självklart har du ett stort teknikintresse och vill utveckla framtidens teknik tillsammans med oss på Syntronic.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!

Publiceringsdatum
2026-07-01

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 3/8. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Under sommar och semestertider kan även återkoppling på din ansökan dra ut på tiden mer än vanligt.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3770034-2080881".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syntronic Aktiebolag (org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Teknikringen 9 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Arbetsplats
Syntronic

Jobbnummer
9987891

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