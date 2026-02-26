Mjukvaruutvecklare - inbyggda system
Vi söker mjukvaruutvecklare med inriktning mot inbyggda system som trivs i en familjär miljö, omgiven av kollegor med hög teknisk kompetens.
På Dalelven arbetar vi tillsammans under samma tak, i en miljö präglad av samarbete och engagemang. Det ger en trygg och utvecklande arbetsplats och bidrar till produkter vi är stolta över att ta fram tillsammans med våra kunder. Hos oss får du vara med och ta fram innovativa lösningar för världsledande företag, från tidiga idéer till färdig produkt.
Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet av embedded-utveckling är du varmt välkommen att söka.
Om rollen
I rollen som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system blir du en viktig del av Dalelvens utvecklingsteam. Du arbetar med hårdvarunära programmering och utveckling av inbyggda system i varierande projekt - ofta i nära samarbete med elektronik-, mekanik- och industridesignkollegor.
Våra uppdrag spänner över både enklare och mer avancerade system. Det kan handla om allt från mikrokontroller-baserade lösningar och strömsnåla sensorer till uppkopplade produkter och IoT-lösningar. Utvecklingen sker främst i C, men även C++, C# och andra språk förekommer beroende på projekt.
Du kommer arbeta både tillsammans med kundernas egna utvecklingsteam och med kollegor på Dalelven, alltid med fokus på att skapa robusta och genomtänkta produkter.
Hur vi arbetar
Vi tror på samarbete, kunskapsdelning och ansvar. Hos oss:
sitter vi inte uthyrda, utan jobbar tillsammans på våra kontor
får du möjlighet att ta ansvar i den omfattning som passar din erfarenhet
stöttar vi varandra i både tekniska och praktiska frågor
följer du ofta produkten genom stora delar av utvecklingsresan
Som junior får du stöd och möjlighet att växa. Som senior får du utrymme att påverka, guida andra och ta tekniskt ledarskap i projekt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har intresse för och erfarenhet av inbyggda system och hårdvarunära programmering. Du känner igen dig i flera av följande punkter:
Erfarenhet och/eller stort intresse för hårdvarunära programmering
Utbildning inom programmering, elektronik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i C
Grundläggande förståelse för elektronik och inbyggda system
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska och engelska
Dalelven som arbetsplats
På Dalelven värdesätter vi trivsel, gemenskap och långsiktighet. Vi är ett sammansvetsat team där vi dagligen stöttar, utvecklar och inspirerar varandra. Vi tror att en trygg och engagerande arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa riktigt bra produkter - och för att trivas på jobbet över tid. Du har din arbetsplats är på vårt huvudkontor i Borlänge.
Varmt välkommen till Dalelven
Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik i en miljö där både människor och teknik står i fokus? Då tror vi att du kommer trivas hos oss. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor?
Ytterligare information lämnas av rekryterande projektledare:
Erik Lärfars erik.larfars@dalelven.com
070-482 82 96.
Om Dalelven Produktutveckling AB
Dalelven erbjuder tjänster inom design och utveckling, där vår styrka ligger inom industridesign, mekanik, hållbarhet, elektronik, mjukvara, prototyper, tester och tillverkning. Våra projekt utförs inhouse och vi har ett eget prototyp- och testcenter för tillverkning av prototyper, testning och produktion. Dalelven har kunder i hela Sverige och har kontor i Borlänge, Mora och Åre. Vi är 40 medarbetare och omsätter ca 43 MSEK (2024).
