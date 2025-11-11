Mjukvaruutvecklare - Inbyggda system
2025-11-11
Jönköping | Knowit Swedspot
Är du en vass utvecklare med passion för teknik som faktiskt rullar ute på vägarna? Vill du jobba med smart mjukvara som sitter i över 80 miljoner fordon världen över? Hos Knowit Swedspot får du kombinera teknisk spets med kreativ frihet - i ett team där innovation och kvalité alltid står i centrum.
Vad vi gör?
Knowit Swedspot är en nyckelspelare inom mjukvarudefinierade fordon. Vi utvecklar nästa generations infotainment, digitala kluster och kommunikationslösningar för fordon - i nära samarbete med ledande tillverkare.
Det som gör oss unika? Vi kombinerar kundprojekt med egen produktutveckling. Det betyder att du både kan bygga smarta lösningar från grunden och jobba nära kunden för att se till att det verkligen fungerar i praktiken.
Vi är 50+ passionerade utvecklare och ingenjörer som tillsammans bygger mjukvara kring bland annat:
Vår egen Bluetoothstack
Android Automotive
Instrumentkluster
Kommunikationslösningar mellan fordon och omvärld
Vad du kommer att göra?
Du kommer att jobba i team med hög teknisk höjd - där det är nära mellan beslut och kod. Vi skriver robust, testbar mjukvara för moderna fordon och du kommer ha möjlighet att arbeta med allt från hårdvarunära kod till applikationer i moderna OS. Du är med hela vägen - från idé till rullande kod i fordon.
Vem du är?
Vi söker dig som vill växa i en miljö där teknik, affär och team samspelar. Förmodligen har du:
Erfarenhet av mjukvaruutveckling i C/C++ Högskole-/Universitetsutbildning inom datateknik, teknisk fysik eller liknande God förståelse för hur krav, arkitektur, kod och test hänger ihop Intresse för både små inbyggda system och system närmare användaren Erfarenhet av Linux, Git och CI/CD
Vad du får hos oss!
Möjlighet att jobba med produkter som används globalt Kollegor med bred teknisk erfarenhet och prestigelös inställning Kombination av produkt- och kunduppdrag - så du aldrig fastnar Ett kontor mitt i centrala Jönköping Del av Knowit - med 4000 kollegor i ryggen och en hållbar vision framåt
Skicka in din ansökan
Vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor, kontakta gärna: Fredrik Rydén - fredrik.ryden@knowit.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
(org.nr 556391-0354), https://www.knowit.se Arbetsplats
Knowit Sweden Kontakt
Fredrik Rydén fredrik.ryden@knowit.se 0705315733 Jobbnummer
9599349