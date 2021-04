Mjukvaruutvecklare - har du slutanvändaren i fokus? - Semcon Sweden AB - Datajobb i Malmö

Semcon Sweden AB / Datajobb / Malmö2021-04-03Vår tillväxtresa fortsätter! I Lund har vi behov av fler duktiga utvecklare. För rätt person är detta en fantastisk möjlighet att komma in på en mjukvaruavdelning som präglas av hög kompetens och intressanta projekt.Semcons specialitet är hela produkt- och tjänstecykeln; från hård- till mjukvara, från embedded to cloud, och att realtid ständigt arbeta för att optimera våra kunders produkter. Våra kunder är allt från små start-ups till stora globala företag.För oss är det viktigt att du gillar programmering. De språk vi använder varierar från projekt till projekt, så vare sig du är en mästare på Java, C, C++, C# eller Python, tror vi att du har stora möjligheter hos oss.Som konsult på Semcon kommer du att vara en del av vårt team i Lund. Vi utvecklar intelligenta produkter inom bl.a medicinteknik, fordon och industri. Vi erbjuder dig personlig utveckling genom att få jobba i olika projekt, med olika kunder inom olika branscher och i olika språk. Så länge du har en hög ambitionsnivå kan Semcon ge dig de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Hos oss får du ta del av en utbildningsplattform och ett stort kompetensnätverk, bestående av kollegor över hela landet som brinner för mjukvaruutveckling.2021-04-03Då Semcon är ett teknikföretag som utvecklar produkter i teknikens framkant tror vi att du har en avslutad akademisk ingenjörsexamen. Du har också erfarenhet av utvecklingsjobb efter avlagd examen från tidigare arbetsgivare. De flesta av våra kunder finns i Lund med omnejd, så därför behöver du goda kunskaper i både svenska och engelska.Ansökan och kontaktIntervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan idag! För frågor eller mer information om tjänsten, vänligen kontakta Team Manager Jörgen Nilsson på 0704108302. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!Om SemconSemcon är teknikföretaget som sätter människan före tekniken. Vi utgår alltid ifrån slutanvändarens behov och beteenden när vi utvecklar produkter och tjänster. Det är så vi gör skillnad på riktigt runt om i världen - varje dag. För oss är inspiration grunden i allt vi gör. Vi är övertygade om att inspirerade medarbetare som har kul på jobbet vidgar sina perspektiv och presterar som allra bäst. Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom Automotive, Industry, Energy, Life Science & Product Information.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Semcon Sweden AB5671297