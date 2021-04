Mjukvaruutvecklare - C# och .Net - Combitech AB - Datajobb i Örebro

Combitech AB / Datajobb / Örebro2021-04-15Combitech i Örebro växer och vi söker just nu utvecklare inom C#/.Net som vill vara en del av våra utvecklingsteam som jobbar med teknik i framkant.Din roll som utvecklareSom utvecklare hos oss är du med och producerar och levererar mjukvara i samarbete med våra kunder. Våra kunder finns främst inom försvarsindustrin och våra uppdrag är långa, stabila och tekniskt avancerade.Din roll innebär att du kommer att arbeta med systemutveckling tillsammans med våra kunder. Våra projekt sträcker sig över hela utvecklingscykeln från systemering, arkitektur och design till implementation och verifiering, vilket ger dig möjlighet att utforska flera delar av arbetet.I projekten har du nära samarbete med andra utvecklare, kravställare och testare. Oavsett uppdrag samarbetar du nära kunden och får vara kreativ och jobba med högteknologiska lösningar. För oss är det självklart att du delar med dig av din kunskap, samtidigt som du får möjlighet att bolla komplexa lösningar med kollegor med olika erfarenheter, både hos kund och med andra Combitechare.Vårt team består av ett tjugotal anställda, i både Örebro och Karlskoga, som gillar att umgås (tyvärr inte så mycket det senaste året av förklarliga anledningar). Vi hittar på allt från gemensamma frukostar, föreläsningar och kompetensutbyte till mindre formella umgängesformer som skidåkning och gocart.Vad kan du tillföra?Du har en teknisk utbildning i grunden i kombination med minst några års relevant arbetslivserfarenhet. Du känner dig bekväm med att programmera i C# och .Net/.Net Core och har god förståelse för utvecklingsprocessen.Din förståelse för hela processen och vilja att både bidra och dela med dig av din kunskap till kollegor är mycket viktig. Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och en lagspelare. Du tycker om att hitta nya lösningar och vågar testa andra vägar framåt.Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Våra kunder finns i hela Mälardalen därför ser vi gärna att du har körkort.Rollen kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urvalet sker löpande.Kom och gör skillnadHos Combitech erbjuder vi, utöver spännande och utvecklande kunduppdrag, anställningstrygghet och förmånspaket, samtidigt som du får chans att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt balans i livet.Combitech GROW, vårt forskningsbaserade kompetensutvecklingsprogram, ingår som en naturlig del i din anställning. Att vi dessutom är ett stabilt växande och oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB bidrar såklart också till dina utvecklingsmöjligheter.Hos oss är du med och utvecklar teknikområdet för att möta kraven från framtidens digitala samhälle. Vi har exempelvis många spännande projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också bland annat flygande hjärtstartare som räddar liv, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-15Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-13Combitech AB5692821