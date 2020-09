Mjukvaruutvecklar Till Axis Värmekamerateam - Axis Communications AB - Datajobb i Lund

Axis Communications AB / Datajobb / Lund2020-09-01VAD ÄR AXISAxis är marknadsledare inom nätverksvideo. Vi uppfann världens första nätverkskamera 1996 och har sedan dess levererat en rad banbrytande produkter och stått för många branschgenombrott. Vi ser nu fram emot att bana väg för många fler! Axis erbjuder en öppen företagskultur där vi tillåter och uppmuntrar våra anställda till självständigt tänkande. Redan från dag ett får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett företag som tror på innovation och den enskilda individen. På Axis får du möjligheten att bygga ditt nätverk för framtiden. Här samlar vi duktiga och kreativa människor som alla arbetar mot samma mål - att vara nummer ett. Kom in i gemenskapen och bidra med just din kunskap!VAD KOMMER DU ATT JOBBA MED?I värmekamerateamet jobbar 14 dedikerade medarbetare som ansvarar för AXIS hela värmekameraportfölj. Vilken sträcker sig från kombinerade produkter med både en visuell- och en värmekamera i samma produkt till modulära värmekamerahuvuden. Arbetet sker i projektform där medarbetare från många olika discipliner ingår: mjukvara, bildkvalitet, mekanik, elektronik, industridesign, produktionsteknik med mera. Vår avdelning har en blandning av juniora och seniora medarbetare som arbetar tillsammans och lär av varandra i ett öppet hjälpande klimat. Vi utvecklar hela mjukvarustacken från hantering av sensordata upp till webbgränssnittet. Läs mer om de värmekameror vi i teamet jobbar med här: https://www.axis.com/products/thermal-cameras VEM SÖKER VI?Vi söker nu mjukvaruutvecklare för inbyggda system som gärna har erfarenhet inom bringup-arbete. Vi söker dig som gillar C-programmering med Linux som arbetsmiljö. Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område. Arbetet kräver en lagspelare som har lätt för att jobba med nya människor. Vi tror också att du gärna tar egna initiativ samt att du gillar omväxling och teknik.VAD KAN AXIS ERBJUDA DIG?Axis är ett världsledande företag med kontor och kunder över hela världen. Vi utvecklar och säljer system som används till övervakning och säkerhetslösningar. Inom Axis läggs fokus på ett ledarskap som utvecklar medarbetarna och företaget. I Lund finns huvudkontoret med företagsledning samt vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi ser fram emot din ansökan!ANSÖKANAxis inser vikten av en blandad personalstyrka. Vi vet att olikheter i våra grupper och i vår organisation skapar en bättre arbetsmiljö och lägger grunden för den kreativitet som är en förutsättning för vår framgång. Vill du växa med oss?Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Tillman på telefon 046-272 18 00. Vi granskar ansökningar kontinuerligt så vänta inte med att skicka in din ansökan!Denna rekrytering hanteras av Axis Communications AB och vi avböjer vänligt men bestämt alla samtal från rekryterings- och konsultbolag.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2020-09-01Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-22Axis Communications AB5341777