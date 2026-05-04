Mjukvarutestare till introprogram på Husqvarna
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-05-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu har du som antingen jobbat några år eller är
nyutexaminerad chansen att starta din karriär på Husqvarna genom ett gemensamt
introprogram med start i höst - i samarbete med oss på Framtiden!
Här får du en unik möjlighet att lära känna företaget,
bredda din kompetens och bygga ett värdefullt nätverk tillsammans med andra
deltagare och kollegor från olika delar av organisationen.
Vad innebär introprogrammet?
När du börjar programmet gör du det tillsammans med flera
andra personer som befinner sig i samma fas av sin karriär. Gruppen består av
deltagare från olika avdelningar och roller, vilket ger dig både ett brett
kontaktnät och en stark gemenskap från start.
Parallellt med dina ordinarie arbetsuppgifter hos Husqvarna
får du ta del av ett strukturerat utbildningsprogram som skapar trygghet,
personlig utveckling och en bred förståelse för verksamheten. Målet är att ge
dig den bästa möjliga starten på din fortsatta karriär.
Dina framtida arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken del av
Husqvarna Group som bäst matchar din profil och dina intressen. Exempel på
arbetsuppgifter skulle kunna vara:
Automatiserade tester för att köra flera robotgräsklippare samtidigt.
HIL-testing (hardware-in-the-loop-testing).
Planera och genomföra manuell
systemtestning, både inomhus och utomhus - året runt.
Utföra regressions-, acceptans- och
bugfix-tester samt dokumentera avvikelser.
Analysera testresultat och föreslå
förbättringar av både produkt och testprocess.
Utföra tekniska tester som GPS-,
WiFi- och radartester, framför allt på våra nya modeller med
satellitnavigering.
Leda testaktiviteter i projekt,
representera teamet i möten och samordna tvärfunktionella insatser.
Rapportera teststatus och
testresultat löpande.
Bidra till förbättring av
teststrategier och arbetssätt.
Resa till testanläggningar både i
Sverige och internationellt, upp till två veckor åt gången.
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom Datateknik/Inbyggda
System/Automation/Mekatronik/Teknisk Fysik/Elektronik/Motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av liknande tjänster, gärna 1-5 års arbetslivserfarenhet, men inget kravPubliceringsdatum2026-05-04Dina personliga egenskaper
Vi tror att du har ett starkt tekniskt intresse, är
kommunikativ och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är
nyfiken, strukturerad och uppskattar möjligheten att utvecklas tillsammans med
andra.
Om Husqvarna
Husqvarna Group är ett internationellt företag med en
historia som sträcker sig tillbaka till 1689. Idag är de världsledande inom
produkter och lösningar för skogs- och trädgårdsmiljöer, både för privata och
professionella användare.
Företaget har en stark
innovationskultur och arbetar aktivt med hållbarhet, mångfald och att skapa en
inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra
skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta
rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger
till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att jobba som konsult via Framtiden för att sedan ha
mycket goda möjligheter att gå över till en anställning direkt hos Husqvarna
AB.Anställningsvillkor
Start: September
Ort: Huskvarna
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52348_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 01 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9889412