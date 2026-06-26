Mjukvaruprojektledare inom försvarsindustrin
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech Talents Consulting i Sverige AB i Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
, Uppsala
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om företaget och rollen
Företaget är en global aktör inom försvars- och säkerhetsteknologi och utvecklar avancerad teknik för att skapa en säkrare värld. Med en bred portfölj av produkter och tjänster inom flyg, land, marin och cybersäkerhet är de en ledande aktör inom sitt område.
Företaget är i ständig utveckling och söker nu en Mjukvaruprojektledare som ansvarar du för gränssnittet mellan våra interna mjukvaruteam och kundprojekten. Ditt uppdrag är att se till att leveranserna sker i rätt tid, med rätt funktionalitet och inom de ekonomiska ramarna.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
koordinera och följa upp teamens arbete i relation till projektplaner,
säkerställa att budget och tidplan hålls,
arbeta med projekthanteringsverktyg för sprint- och kvartalsplanering,
ta fram rapporter, statistik och underlag för uppföljningar.
Våra utvecklingsteam arbetar självständigt med krav, design, implementation och test av mjukvaran. Din roll blir att skapa struktur och överblick så att helheten fungerar och att slutresultatet möter kundernas behov.
Din profilVi söker dig med teknisk bakgrund, exempelvis som högskole- eller civilingenjör, eller motsvarande erfarenhet. Vi tror att du har arbetat några år som delprojektledare, assisterande projektledare eller scrum master och nu vill ta nästa steg i din karriär.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och van att skapa ordning även i komplexa projektmiljöer
Kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner
Lösningsorienterad och handlingskraftig – en person som får saker att hända
Bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från mjukvaruutveckling är en fördel men inte ett krav – det viktiga är att du kan förstå helheten och skapa förutsättningar för framdrift.
Du erbjudsEn central roll i utvecklingen av marina ledningssystem inom försvarsindustrin
Att arbeta i en högteknologisk miljö med internationella kontaktytor
Möjlighet att bidra till projekt som har stor samhällsnytta och påverkan
En kultur som präglas av samarbete, öppenhet och innovation
Stöd av erfarna kollegor och chans att utvecklas vidare inom projektledningPubliceringsdatum2026-06-26Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa säkerhetsklassade roller kan det även ställas krav på svenskt medborgarskap.
Startdatum: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Arbetet sker från kontoret
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kiara Bergqvist på kiara.bergqvist@techtalents.se
Vårt erbjudande till dig som anställd:
Tech Talents är konsult- och rekryteringsföretaget som sätter individen i fokus. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där vi tillsammans har roligt och utmanar traditionella tankesätt på konsultmarknaden. Vi samarbetar idag med några av teknikbranschens mest innovativa företag, vars visioner formar framtiden och driver samhällsutveckling. Hos Tech Talents är vi stolta över att bidra till innovationer som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du inledningsvis blir anställd av Tech Talents och arbetar på ett längre uppdrag som konsult hos en av våra kunder. Vi erbjuder dig:
• Konkurrenskraftig månadslön och en trygg anställningsform
• Utbildningspaket
• Möjlighet till pensionsrådgivning
• Individanpassat ledarskap och närvarande konsultchef
Låter detta som tjänsten för dig? Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Tech Talents AB Kontakt
Consultant Manager / Tech Recruiter
Kiara Bergqvist kiara.bergqvist@techtalents.se +46701914556 Jobbnummer
9980280