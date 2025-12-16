Mjukvaruingenjör | Västerås | Experis Academy
2025-12-16
Vill du sticka ut som nyexaminerad inom IT och ta din karriär till nästa nivå? Hos Experis Academy får du allt du behöver för att lyckas: skarpa tekniska färdigheter, värdefulla kontakter och en riktig boost för framtiden. Vi kör igång i januari/februari 2026 - säkra din plats nu!
Varför Experis Academy?
Vi gör mer än att ge dig ett jobb - vi ger dig en framtid. Genom vårt unika Accelerated Learning-program får du en intensiv, praktisk vidareutbildning i de mest efterfrågade teknologierna, följt av en specialiseringsperiod hos en internationell aktör. Du får lön från dag ett, professionell handledning och en tydlig karriärväg mot en fast anställning hos kund.
Din roll som mjukvaruingenjör
Som mjukvaruingenjör hos vår kund inom kraft- och automationsteknik kommer du att:
* Bygga digitala lösningar baserat på kundkrav.
* Samla in och strukturera data med hjälp av SQL och PostgreSQL.
* Analysera och visualisera data i Power BI-dashboards.
* Arbeta med molntjänster som Azure och AWS, integrera system via REST API, och bidra till projekt inom IoT och IT-säkerhet.
* Utforska framtidens verktyg som Copilot och GenAI.
Programmet ger dig:
* Accelerated Learning (2 månader): Praktisk utbildning i högt tempo, skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov.
* Specialiseringsperiod (12 månader): Jobba hos en ledande aktör i din region och applicera dina nya kunskaper.
* Karriärmöjligheter: Efter specialiseringen övergår din anställning till företaget där du arbetat.
* Lön & handledning: Du får ersättning under hela programmet och stöd av seniora utvecklare.
* Nätverk: Bygg värdefulla relationer med branschpersoner och andra talanger.
Teknologier du får arbeta med:
* I uppdraget: Microsoft Azure, SQL, PostgreSQL, REST API, Power BI, IoT, IT-säkerhet, RedHat Linux.
* I programmet: .NET, C#, NUnit, Postgres, ElephantSQL, CI/CD, AWS, Azure, Copilot, GenAI, Git, JavaScript, TypeScript, React, Angular, HTML, CSS, Scrum, MSBuild, NuGet.
Vem söker vi?
* Du har en 3-5 årig universitets/högskoleutbildning (examen inom de senaste 2 åren) eller en 2-årig YH-utbildning inom IT/data.
* Du älskar att lösa komplexa problem och har ett logiskt tänkande.
* Du är teamorienterad, ansvarsfull, tar initiativ och är flytande i svenska och engelska.
Praktisk information
* Ort: Västerås
* Kursstart: Januari/februari 2026
* Arbetstid: Heltid, vardagar 08:00-17:00
Ansök idag - urval sker löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men frågor besvaras på Academy@se.experis.com
.
Om Experis Academy
Vi är en del av Experis, som ingår i ManpowerGroup. Vi har lång erfarenhet av att utbilda och matcha nyexaminerade talanger inom IT. Hos oss får du inte bara teknisk kompetens - vi ger dig även stöd i de mjuka färdigheter som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.
