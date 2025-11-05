Mjukvaruingenjör till ACG Devs
NearYou Sverige AB / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2025-11-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
ACG Devs AB är ett teknikbolag inom ACG Gruppen, en koncern med över 100 års historia och stark innovationskultur. Vi utvecklar system och digitala lösningar som driver våra kunders verksamheter framåt.
Vi kombinerar tryggheten hos en etablerad koncern med energin och flexibiliteten hos en startup. Hos oss får du utrymme att påverka, växa och bidra till utvecklingen av framtidens teknik.
Vår kultur bygger på samarbete, kreativitet och långsiktighet. Vi tror på att ha kul på jobbet, dela kunskap och skapa verkligt värde tillsammans med våra kunder.
Läs mer på www.acgdevs.se
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren mjukvaruingenjör som vill arbeta med avancerade systemlösningar där hårdvara och mjukvara möts? Hos ACG Devs får du möjligheten att vara en del av ett kompetent utvecklingsteam som levererar innovativa och pålitliga tekniska lösningar till våra kunder.
Nu söker vi en mjukvaruingenjör som kommer att arbeta i uppdrag för en av våra kunder inom digitala embeded & systemlösningar. Ett bolag som utvecklar och levererar produkter med hög teknisk komplexitet, kvalitet och robusthet runt om i Europa.
Som mjukvaruingenjör hos ACG Devs blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam som arbetar tätt tillsammans med kunden. Du får arbeta med både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system - från krav och design till implementation och driftsättning.
Du kommer in i en miljö där teknik, kvalitet och innovation står i centrum, och där du får stort eget ansvar samtidigt som du har ett erfaret team.Arbetsuppgifter
• Utveckla och implementera programvara i Linux-miljö (C++17).
• Delta i arkitektur- och designbeslut för att bygga robusta och skalbara system.
• Samarbeta med kundens utvecklingsteam inom både mjukvara och hårdvara.
• Bidra till kontinuerliga förbättringar av säkerhet, stabilitet och användarvänlighet.
• Arbeta i en agil miljö med korta beslutsvägar och nära dialog med kund.
• Säkerställa cybersäkerhet genom hela utvecklingskedjan, från design till driftsättning inklusive kodgranskning, hotanalys och efterlevnad av standarder som IEC 62443, ISO 27001 och CRA.
• Tillsammans med ansvariga ta fram en plan som säkerställer att system och produkter uppfyller CRA-krav och framtida regulatoriska standarder.
• Leda och koordinera utvecklingsprojekt från kravanalys till leverans, med fokus på teknik, kvalitet och kundvärde.
• Utveckla och förbättra teststrategi och kvalitetssäkring genom automatiserade tester, systemvalidering och mätning av prestanda och robusthet.
• Identifiera förbättringsområden och initiera tekniska lösningar i samverkan med interna och externa stakeholders.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 4 års erfarenhet av system- och mjukvaruutveckling, gärna inom industriella eller hårdvarunära digitala lösningar.
• Mycket goda kunskaper i C++17 och Rust för Linux.
• Erfarenhet av versionshantering i GIT samt verktyg som DevOps och Jira.
• Van att utveckla med säkerhet, prestanda och robusthet i fokus.
• Erfarenhet av QT 5 eller senare.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
• UI/UX-design och ett designdrivet arbetssätt med användaren i centrum.
• Kännedom om säkerhetsstandarder som IEC 62443, ISO 27001 och CRA.
• Erfarenhet av .NET/C#, Entity Framework, PostgreSQL, gRPC/Protobuf.
• Embeddedutveckling och förståelse för hur mjukvara samverkar med hårdvara.
• Förståelse för RFID och logistiksystem.
• Kunskap inom containerteknik (Docker/Podman) och CI/CD-pipelines.
• Erfarenhet av molnplattformar som AWS eller Azure.
ACG Devs erbjuder dig:
• En dynamisk och innovativ arbetsmiljö där du får vara med och påverka.
• Möjlighet att arbeta med marknadsledande tekniska lösningar och engagerade kollegor.
• Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Varmt välkommen med din ansökan!
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
För frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Ninni Svahn tel. 0769-48 43 33 eller maila till: ninni.svahn@nearyou.se
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
Ninni Svahn ninni.svahn@nearyou.se 033-720 80 20 Jobbnummer
9589068