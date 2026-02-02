Mjukvaruingenjör inom försvarssektorn Göteborg
Vill du arbeta med teknik i framkant - samtidigt som du gör en verklig samhällsinsats? Hos oss på Knowit Connectivity får du chansen att utveckla avancerade systemlösningar för Sveriges försvar och totalförsvar. Vi söker nu dig som är erfaren mjukvaruutvecklare och som vill arbeta i en konsultroll och kombinera teknisk utmaning med ett meningsfullt uppdrag.
Därför ska du jobba inom försvarssektorn
Försvarssektorn är inne i en expansiv fas och spelar en avgörande roll för Sveriges och Europas säkerhet. Tillsammans med ledande aktörer inom försvarsindustrin utvecklar vi på Knowit robusta, säkra och tillförlitliga system som klarar hårda krav - tekniskt, regulatoriskt och säkerhetsmässigt.
Att jobba hos oss innebär att du får:
Arbeta med samhällsbärande teknik där cybersäkerhet, tillförlitlighet och realtidskrav står i fokus.
Bidra till utvecklingen av kritiska system för bland annat kommunikation, ledningsstöd och sensorer.
Möjlighet att påverka teknikval och arkitektur i komplexa och långsiktiga projekt.
En trygg arbetsgivare med starka samarbeten inom svensk och europeisk försvarsindustri.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som utvecklare inom C++ eller Java, gärna inom inbyggda system eller realtidssystem
God vana av arbete i Linux-miljö
Erfarenhet av end-to-end-utveckling - från design och implementation till test, verifiering och dokumentation
Svenskt medborgarskap är ett krav samt att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Extra plus om du har:
Tidigare erfarenhet från försvarssektorn
Arbetat med ADA
Erfarenhet av testning på flera nivåer - enhetstest, integrationstest, systemtest
Erfarenhet av arbete med framtagning av krav samt kravanalys
Vad vi erbjuder dig
Hos Knowit Connectivity får du det bästa av två världar: tryggheten från en etablerad organisation - och friheten att påverka, bidra och växa. Vi erbjuder:
Utveckling i teknikens absoluta framkant, ofta i samarbete med våra partners inom försvar, rymd och säkerhet.
Ett team av engagerade, lösningsorienterade kollegor med passion för teknik och samhällsnytta.
En kultur där du blir sedd, hörd och uppmuntrad att ta plats
Regelbundna aktiviteter såsom tech-forum, workshops, lunch & learns, gemensamma resor och afterworks.
Om Knowit Connectivity
Vi är en del av Knowit - ett av Nordens ledande IT- och teknikbolag med fokus på att bygga ett hållbart och mänskligt samhälle. Inom Connectivity jobbar vi med systemutveckling i teknikens framkant, och vi har lång erfarenhet av avancerade lösningar inom bland annat försvar, telekom, fordon och industri.
Vi har förmånen att samarbeta med några av Sveriges mest tongivande aktörer inom försvar och säkerhet. Tillsammans skapar vi lösningar som stärker vår beredskap och skyddar det vi alla värnar om.
Ansök nu - gör skillnad på riktigt
Är du redo att sätta din kompetens i arbete för något större? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett team som inte bara bygger teknik - utan trygghet.
