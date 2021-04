Mjukvaru- och hårdvaruingenjör till Sveriges största teknikkonsu - Framtiden i Sverige AB - Elkraftsjobb i Solna

Framtiden i Sverige AB / Elkraftsjobb / Solna2021-04-13Vägen till ditt nästa jobb börjar härJunior mjukvaru- och hårdvaruingenjör till Sveriges största teknikkonsultbolagÄr du en teknikälskare som vill jobba med moderna lösningar? Vill du vara med och utveckla nya produkter till Sveriges största företag?OM FÖRETAGETVår kund är ett ledande teknikkonsultföretag med verksamhet och kunder i hela världen. Avdelningen arbetar med produktutveckling inom telekom, fordonsbranschen, medicin, militära system, samt även en del spelutveckling. Avdelningen erbjuder kompetens inom elektronik, mekatronik och systemutveckling. Företaget har idag ungefär 17 000 medarbetare och en årlig omsättning på ungefär 8 miljarder SEK. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället. Du kommer att tillhöra Digital Solutions och få möjligheten att arbeta tillsammans med 20 härliga och kompetenta kollegor. Här får du den perfekta vardagen där du får jobba tillsammans med dina kollegor samt ute hos dina kunder.DINA ARBETSUPPGIFTERAvdelningen Connected Products hjälper sina kunder att utveckla moderna produktlösningar. Gruppen kan ta hela projekt eller delprojekt där det utvecklar nya eller vidareutvecklar befintliga produkter. Det hjälper även sina kunder med Professional services; sätter rätt kompetens ute hos kunden!I ditt team finns det mjukvaru- och hårdvaruingenjörer, mekanikkonstruktörer, produktutvecklare, ingenjörer inom test och verifiering och projektledare. Vi söker nu en junior ingenjör som har intresse av både mjukvara och hårdvara som ska stötta seniora kollegor i deras uppdrag.Här kommer du få jobba brett i olika produktutvecklingsprojekt, du kommer tillexempel att:Arbeta med testning och funktionsprovning i både hårdvara och mjukvaraSitta med i produktutvecklingsprojekt där du stöttar utvecklare, konstruktörer och projektledareFå chansen att ta lärdom av din mentor, samt dina 20 andra kompetenta kollegorDIN PROFILSkallkrav:Högskole-/ Civilingenjör där du läst både om hårdvara och mjukvaraSvenska och engelska i tal och skriftKunskap inom något CAD system, helst Creo eller SolidworksKunskap inom något scriptspråk, helst C#Vi ser det starkt meriterande om du har någon tidigare erfarenhet, det behöver inte vara relevant till detta yrke.Vi har tagit fram 3 värdeord vi tror är viktiga för att lyckas i rollen. Vi tror därför att du tycker att, Ansvarstagande, driven och kommunikativ stämmer in på dig.OM OSSSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.VILLKORStartdatum: AugustiPlaceringsort: Solna, StockholmArbetstider: KontorstiderOmfattning: Heltid2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Framtiden i Sverige AB5689421