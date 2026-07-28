Mjörnbo Allé söker stödpedagog
Lerums kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Lerum Visa alla behandlingsassistentjobb i Lerum
2026-07-28
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Mjörnbo Allé söker nu en engagerad stödpedagog som vill bidra till att stärka kvaliteten och utvecklingen i verksamheten.
Mjörnbo Allé är ett boende med särskild service enligt LSS, beläget i Gråbo. Verksamheten består av sex lägenheter och vänder sig bland annat till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism. Boendet är bemannat dygnet runt.
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten där du kombinerar direkt brukarnära arbete med planering, metodutveckling och handledning av kollegor. Genom ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt arbetar du tillsammans med stödassistenter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att brukarna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du och dina kollegor arbetar för att skapa en trygg, förutsägbar och meningsfull vardag för brukarna, samtidigt som du aktivt bidrar till att utveckla verksamhetens kvalitet. Tillsammans med brukare och medarbetare identifierar du utvecklingsbehov och implementerar hälsofrämjande och pedagogiska metoder som stärker brukarens delaktighet och inflytande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödinsatser: Skapa en meningsfull, trygg och utvecklande vardag för de boende.
• Planering och uppföljning: Utforma, följa upp och revidera genomförandeplaner tillsammans med brukare och kollegor.
• Handledning: Stödja och utveckla kollegors kompetens genom handledning och kunskapsdelning.
• Kvalitetsutveckling: Driva och delta i utvecklingsinsatser för att höja verksamhetens kvalitet.
• Samverkan: Delta i pedagognätverk samt samarbeta med anhöriga, kollegor och andra professioner för att skapa ett helhetsorienterat stöd över verksamhetsområdet.
• Mötesledning: Leda verksamhetsmöten tillsammans med arbetsgruppen.Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider enligt schema. Utifrån nuvarande behov så innebär detta tjänstgöring varannan helg samt en fördelning om cirka 20 % pedagogtid och 80 % arbete i verksamheten.
Fördelningen av pedagogtid och verksamhetstid kan förändras beroende på behov och utmaningar som enheten står inför.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet (minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med pedagogisk inriktning) eller annan relevant beteendevetenskaplig utbildning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Två års erfarenhet som stödpedagog eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism
• God kunskap och erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av ledarskap eller handledning av kollegor
• Erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende
• B-körkort
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Du behöver själv begära ett begränsat registerutdrag från polisens belastningsregister.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-01 .
Arbetstid: Schema.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram.
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun, Funktionsstöd Kontakt
Kommunal Lerum fo.lerumskommun.vast@kommunal.se +46104429364 Jobbnummer
10014401