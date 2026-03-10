Miva söker VA-tekniker, vikariat
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB / Driftmaskinistjobb / Örnsköldsvik Visa alla driftmaskinistjobb i Örnsköldsvik
2026-03-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
Vill du jobba i en bransch som gör skillnad på riktigt?
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag.
Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.
Enheten Produktion inom avdelningen Vatten och Avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande av avlopps- och dagvatten. I detta ingår även att förvalta och utveckla våra 230 anläggningar och 169 mil långa ledningsnät.
En av våra medarbetare går på föräldraledighet, och därför söker vi nu en VA-tekniker till vår enhet Avlopp på ett vikariat under 12 månader. Under tiden får du möjlighet att bli en del av vårt kunniga och engagerade team.
Hos oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet som ser till att vardagen fungerar - för alla i Örnsköldsviks kommun. Här kombineras praktiskt arbete, problemlösning och modern teknik i ett jobb som verkligen betyder något.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som VA-tekniker arbetar du med drift, underhåll och förbättring av våra tekniska anläggningar för vatten och avlopp. Det är ett varierande och självständigt arbete där du får använda både händerna och huvudet. Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter
- Drift och service av våra reningsverk och pumpstationer
- Förebyggande och felavhjälpande underhåll
- Felsökning och reparation
- Provtagning och processanalyser
- Dokumentation av driftdata
- Medverkan i förbättringsarbete för ökad energieffektivitet och driftsäkerhet.
Vem trivs hos oss
Det här är jobbet för dig som gillar teknik, problemlösning och att se resultatet av ditt arbete.
Kanske jobbar du idag inom bygg, VVS, industri, el eller styrteknik, men vill arbeta i en bransch som skapar ännu tydligare samhällsnytta - varje dag året runt för alla i Övik. Eller så har du gått en YH-utbildning inom VA, drift eller miljöteknik och vill in i vår viktiga bransch. Hos oss trivs du som:
- Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt
- Är noggrann, engagerad och lösningsorienterad - du ser möjligheter snarare än problem
- Tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv och hållbar arbetsmiljö
- Gillar att samarbeta, men kan också arbeta självständigt
- Är en bra kollega som hjälper till där det behövs och bidrar till trivsel och god stämning i gruppenKvalifikationer
- Teknisk gymnasieutbildning, YH-utbildning eller likvärdig erfarenhet
- Arbetslivserfarenhet inom drift och underhåll från andra branscher eller tidigare jobbat inom VA är meriterande
- B-körkort för manuell växellåda är ett krav - andra körkortsbehörigheter är meriterande
- Grundläggande datavana och förmåga att arbeta i digitala drift- och underhållssystem
- Förmåga att läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera på svenska, eftersom säkerhet och dokumentation är en viktig del av arbetet
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100 %, tidsbegränsad anställning, vikariat under 12 månader
Säkerhetsprövning och drogtest kommer att genomföras i samband med anställning. Vaccination är obligatoriskt (Twinrix) innan arbetet påbörjas, Miva står för kostnaden.Kontakt
Enhetschef avlopp, Robert Hörnkvist, robert.hornkvist@miva.se
, tfn. 0660-330 402
Facklig representant för Kommunal är Pierre Fors, pierre.fors@miva.se
, växel 073-274 85 20Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 mars men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556767-2695) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten och avlopp Kontakt
Robert Hörnkvist, Enhetschef 0660–330402 Jobbnummer
9788553