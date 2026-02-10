Misa söker arbetskonsulent till Misa Västerås
Misa AB, Misa Västerås / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Misa AB, Misa Västerås i Västerås Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Misas vision och övertygelse är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd.
Vi ger personer individuellt stöd till arbete och vill genom vår verksamhet göra skillnad för både individ och samhälle. Vi strävar efter att vara kunskapsledande inom arbetslivsinriktat stöd genom satsningar på forskning, kunskapsspridning och kompetensutveckling för medarbetare. Vi tror att mångfald berikar vår verksamhet och välkomnar särskilt sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Misa är ett idéburet företag och ägs av den allmännyttiga stiftelsen Includia. Det betyder att företagets överskott används till forskning och återinvesteras i verksamheten.
Misa Västerås startade 2011 och bedriver arbetsinriktad verksamhet för personer med NPF-diagnoser, förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa samt med intellektuella funktionsnedsättningar och som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, vilket är vårt huvuduppdrag idag.
Vi är en arbetsgrupp på 10 st arbetskonsulenter som har olika högskoleutbildningar med lång erfarenhet av att kartlägga/coacha målgruppen.
Vår kollega går i pension till sommaren och vi behöver således komplettera vårt fina gäng med ytterligare en kollega.
Ditt nya jobb
I arbetet som arbetskonsulent hjälper du personer med funktionsnedsättning att få praktik samt arbete på öppna arbetsmarknaden, och ger det stöd som behövs för att det ska fungera bra. Tillsammans med personen tar du reda på dennes resurser, stödbehov och önskemål om arbetsplats. Därefter söker du efter lämpliga arbetsplatser och besöker dem tillsammans med personen för att se om arbetsuppgifter och miljö passar. När ni hittat en lämplig arbetsplats påbörjas praktik och du ger då personen samt arbetsplatsen det stöd som behövs för att det ska fungera väl. För att lyckas i tjänsten är det därför viktigt att du tilltalas av att skapa och bibehålla goda relationer med deltagare, samarbetspartners och arbetsplatser.
Utöver individuellt matchade praktikplatser erbjuder vi även våra deltagare gruppverksamhet av såväl social- som arbetsinriktad karaktär. Som arbetskonsulent ansvarar du ibland för att leda någon av dessa grupper varje vecka.
Om dig
Vi söker dig som tror på varje människas förmåga att bidra på arbetsmarknaden med rätt stöd. I mötet med deltagare har du tålamod och är nyfiken på att hitta pedagogiska nycklar som hjälper varje person utifrån dennes situation. Du har en personlig mognad och lyssnar in varje persons behov för att hitta vägar som hjälper hen i sin utveckling. För att lyckas i arbetet med att söka efter lämpliga praktikplatser har du förmåga att vara kreativ och har en vilja att bygga ömsesidiga relationer. Du är uthållig och kreativ när saker inte går som man har tänkt. Som arbetskonsulent arbetar du självständigt men har gott stöd av prestigelösa kollegor med stor erfarenhet och kunnande. Du blir ett viktigt tillskott i vårt gäng och vi önskar att du bidrar till det sociala kittet i arbetsgruppen.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare, socionom, personalvetare, beteendevetare, pedagog, arbetsterapeut, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande
Kunskap om Intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller NPF diagnoser. Erfarenhet av metoden Supported Employment. Erfarenhet av att anskaffa arbetsplatser och genomföra uppföljning på arbetsplatser. Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och av att skapa struktur, närvaro och stabilitet i vardagen för deltagare. God kommunikativ förmåga och vana att bygga och upprätthålla relationer med arbetsgivare samt andra samarbetspartners.
Vi erbjuder dig
Jag som rekryterar heter Joacim och är enhetschef på Misa sedan 2011. För mig är det viktigt att du får känna engagemang, får en stor tillit i ditt arbete och känner en samhörighet med kollegorna. I min roll som chef strävar jag efter att ge riktning och stötta så att du har förutsättningar att kunna ta stort ansvar och skapa goda resultat. Hos oss blir du en del i ett fint gäng med stor erfarenhet och kunnande. Vi värnar den öppna dialogen och en anda av att vi skapar verksamhetsutvecklingen tillsammans varje dag genom reflekterande samtal och gemensam kreativitet. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, gedigen introduktionsutbildning och kompetensutveckling, extern/intern handledning samt tjänstepension.
Tillsvidaretjänst, 100 % som inleds med sex månaders provanställning. Planerat tillträde den 1 juni eller enligt överenskommelse.
Utdrag ur Polisens belastningsregister (Lag 1998:620) ska uppvisas innan du erbjuds anställning.
Sista ansökningsdag är 2026-02-27.
För frågor kring tjänsten hör av dig till enhetschef Joacim Gunnarsson, joacim.gunnarsson@misa.se
.
För mer info: www.misa.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Misa AB
(org.nr 556473-5230) Arbetsplats
Misa AB, Misa Västerås Kontakt
Joacim Gunnarsson, enhetschef joacim.gunnarsson@misa.se Jobbnummer
9734432