Minigiraffens föräldrakooperativ söker engagerad timvikarie
Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen ekon / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen ekon i Linköping
Om Minigiraffens förskola:
Minigiraffen är ett litet familjärt föräldrakooperativ, en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Styrelsen väljs årligen och ansvarar för ekonomi och verksamhet. Förskolan ligger i Mjärdevi, Linköping, med goda förbindelser både in till stan och längre ut på landsbygden.
Personalgruppen är kompetent, erfaren, kontinuerlig och sammansvetsad. Arbetsmiljö och arbetsglädje är viktiga byggstenar. Tillsammans med familjer som bidrar med praktiska sysslor skapas en fantastisk förskolemiljö.
Om jobbet
Minigiraffen söker nu engagerad timvikarie med flexibel vardag som kan och vill arbeta vid planerad och oplanerad frånvaro i personalgruppen. Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och stark gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en barnskötarutbildning eller som studerar en pedagogisk utbildning. Vi välkomnar även dig som tidigare har arbetat i förskolemiljö samt dig som ha ett starkt intresse för barn och deras utveckling. Är du därtill kock eller har annan basutbildning i kök är det extra meriterande då din kompetens är värdefull både i köket och i barngruppen.
För att trivas hos oss bör du vara ansvarsfull, trygg och ha barnet i fokus. Du ska tycka om en lekfull miljö och snabbt kunna sätta dig in i nya rutiner. Du är initiativrik och flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Som vikarie hos oss blir du en viktig del av våra arbetslag och arbetar i nära kontakt med både barn, pedagoger och vårdnadshavare, alltid utifrån förskolans läroplan.
Kvalifikationer & personliga egenskaper
Barnskötarutbildning är meriterande.
Du talar det svenska språket väl.
Du är flexibel och lösningsfokuserad.
Du är glad, tillmötesgående och professionell i mötet med barn och vuxna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
Ett roligt, varierande och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad. En varm och välkomnande arbetsmiljö där kvalitet och barnens bästa är i första rummet. Pedagogiska måltider ingår och du får inblick och erfarenhet av ett föräldrakooperativ med stort engagemang och korta beslutsvägar.
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Utifrån behov, vår förskola har öppet 07:00-17.00
Tillträde: Omgående vid behov
Sista dag att ansöka är 30/9-25 men vi rekryterar löpande.
Välkommen att maila din ansökan med personligt brev och CV till vice@minigiraffen.se
Mail och samtal från rekryteringsfirmor, uthyrning av personal eller liknande företag undanbedes.
Inför intervju:
Du behöver kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Beställ i god tid via Polisens webbplats.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: vice@minigiraffen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat Minigiraffen". Arbetsgivare Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen ekon Arbetsplats
Linköping, Teknikringen 18 Kontakt
Michaela Jonsson Lindblad vice@minigiraffen.se 0762464694 Jobbnummer
9480516