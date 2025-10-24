Min Doktor söker Senior Frontend utvecklare
Vill du vara med på vår spännande resa och skapa framtidens vårdbolag och tjänster? Vi söker nu dig som är senior frontend utvecklare och som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss!
Allt vi gör på Min Doktor gör vi i tron om att sjukvård ska vara så tillgänglig och kvalitativ som möjligt. Vi leder utvecklingen av digital hälsa i Sverige, med fokus på hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Med hjälp av modern teknik och ständigt nytänkande skapar vi effektiva vårdprocesser som både ökar tillgängligheten till vård och frigör resurser så samhället klarar att möta morgondagens vårdbehov. Vi samarbetar med försäkringsbolag, landsting och privata vårdverksamheter och vi håller ständigt utkik efter innovationer inom uppkopplad hälsa.
Min Doktor är både en modern vårdgivare - som bedriver hälso- och sjukvård med nya, digitala verktyg och arbetssätt - och en modern arbetsgivare. Patienten och medarbetaren är alltid i centrum. Hos oss får du vara med och skapa framtidens primärvård. Min Doktor är en engagerad arbetsgivare som visar uppskattning för din insats. Hos oss får du bra villkor, en trevlig arbetsplats med härliga kollegor och fantastiskt nöjda patienter.
Att arbeta som senior frontend utvecklare hos Min Doktor
Som utvecklare hos oss kommer du att vara del i en relativt liten och sammansvetsad produktorganisation, där arbetet är drivet av product discovery och insights. Ett nära samarbete mellan UX, produktägare och utvecklingsteamet är för oss viktigt precis som samarbetet i och mellan våra två utvecklingsteam. I denna roll finns det stora möjligheter för nytänkande, initiativtagande och personlig utveckling såväl som stora möjligheter att påverka produkten.
Att vara senior frontend utvecklare på Min Doktor innebär att du kommer:
Vara del i ett team av engagerade utvecklare där vi tillsammans designar, bygger och driftsätter lösningar för framtidens digitala vård.
Dagligen utveckla och förbättra de appar som våra patienter respektive vårdgivare möter.
Tillsammans med våra backendutvecklare designa robusta, tydliga API:er samt delta i övergripande arkitekturella diskussioner
Vara delaktig i diskussioner i strategin framåt för våra frontend
Ta ett helhetsansvar och coacha juniora kollegor
* Få lov att ta tillvara på det du brinner för och få möjlighet att ge uttryck för det på bästa sätt.
Tjänsten utgår primärt från vårt kontor i Malmö och rapporterar till development team lead.
Vem söker vi?
Här är några saker som vi tror skulle göra att du skulle trivas och vara framgångsrik i rollen som frontend utvecklare på Min Doktor.
Du har dokumenterad erfarenhet av att jobba i team med FE utveckling i Typescript och React minst 5 år. Har du även jobbat på BE sidan är det ett stort plus - hos oss jobbar många fullstack.
Du tycker om att dela med dig av erfarenheter och sprida kunskap till kollegor
Du är självgående och tar gärna egna initiativ
Du är framåttänkande och gillar att hålla dig uppdaterad på nya tekniker
Du tycker om att engagera dig i planeringsarbete och way of working, och har gärna erfarenhet av det sen tidigare
Du sätter en stolthet och förstår värdet i att skriva högkvalitativ mjukvara, samtidigt som du kan balansera detta mot inkommande krav och förstår vikten av att kontinuerligt släppa ut nya features till våra vårdgivare och patienter
Du tycker om att ta egna initiativ och brinner för att vara med och forma vår tekniska plattform.
Du gillar att arbeta i team och tillsammans bollar ni fram den bästa lösningen givet situationen
Du har erfarenhet och gillar att samarbeta med UX - där ni tillsammans jobbar iterativt för att hitta en bra balans mellan tekniska val och användarupplevelse.
Master's degree in Computer Science eller motsvarande.
Vår teknikstack består av:
React / Typescript
React Native / Typescript
Next.js
REST API
Golang
Postgres
GCP/Docker/Kubernetes
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt (urval och intervjuer sker löpande). Vi ser fram emot din ansökan!
Om Min Doktor
Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare och erbjuder sedan 2013 snabba och trygga vårdbesök över nätet, oberoende av tid och plats. Idag är vi en av Sveriges största digitala vårdcentraler. Sedan 2018 bedriver vi även sjuksköterskeledda fysiska vård- och vaccinationsmottagningar i anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi, samt en vårdcentral i Nyköping. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Ersättning
