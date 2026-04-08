Miljövetare till NFC i Linköping

Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Hälsoskyddsjobb / Linköping
2026-04-08


Är du redo för en större uppgift?
Vi söker nu medarbetare till Kemisektionen i Linköping för att arbeta som forensiker inom miljöbrott.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

NFC
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.

NFC- Kemisektionen
Kemisektionen arbetar med att ta fram, identifiera och jämföra spår och ämnen av olika slag. Det handlar bland annat om, analys av droger, explosivämnen, olja, färg och glas samt forensiska miljöbedömningar och brandundersökningar. Vi är omkring 120 medarbetare fördelade på 10 grupper.

1 plats(er).

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär huvudsakligen att utreda material som tillvaratagits vid misstanke om miljöbrottslighet. I arbetsuppgifterna ingår att:
• baserat på utredningar och undersökningar av prover och material, göra miljörelaterade bedömningar och skriftligt dokumentera resultat i utlåtanden till rättsväsendet
• arbeta som sakkunnig till polis och åklagare
• på begäran svara som sakkunnig i domstol

Arbetet sker på plats i Linköping.

Vid NFC genomgår du en intern utbildning/upplärning som pågår i cirka två år med efterföljande examination innan behörighet ges att självständigt utöva forensikeryrket.

Kvalifikationer
Det här är en möjlighet för dig som har:
• akademisk examen på kandidatnivå inom miljövetenskap eller motsvarande
• minst 2 års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet max 5 år tillbaka i tiden
• kunskap om miljöbalken och dess förordningar
• mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
• goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift
• goda kunskaper i Word och Excel
• fullgott siffer- och bokstavsseende
• B-körkort

Meriterande kunskaper
Det är meriterande om du även har:
• flerårig arbetslivserfarenhet från närtid som arbetsgivaren kan bedöma som relevant inom miljöskyddsområdet, mer specifikt inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet eller förorenad mark
• arbetslivserfarenhet av avfallslagstiftning
• arbetslivserfarenhet av kemikalielagstiftning
• arbetslivserfarenhet att utföra/granska riskbedömningar utifrån kemiska ämnen

Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, arbetar strukturerat och med noggrannhet, samt tar ansvar för din uppgift. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål.
För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du kvalitetsmedveten, lösningsfokuserad och även trivs med att växla mellan problemlösande och mer rutinmässiga uppgifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Heltid, Veckoplanerad arbetstid 5:2

Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping på plats
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensiker

Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB589/2026".

Kontakt
Saco-S
Fanny Carlström Plaza
010-562 84 46

