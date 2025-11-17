Miljövärd/arbetsledare - säsongsarbete
Välkommen att bli en del av vårt team på avdelning fastighetsservice på Tunabyggen!Vi söker dig som kan ansvara för den dagliga arbetsledningen och den övergripande planeringen av arbetet med vår utemiljö. Arbetet innebär att planera och följa upp det dagliga arbetet, fördela resurser samt lösa praktiska frågor som rör miljövärdarnas arbete. Arbetsuppgifterna varierar och även praktiskt arbete med utemiljö och allmän fastighetsskötsel kan förekomma.
Anställningen är en säsongsanställning under sex månader med start i april 2026.
Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor, planera arbete och resurser. Vi ser med fördel att du har utbildning inom trädgård/anläggning eller parkskötsel och/eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare relevant praktisk arbetslivserfarenhet, gärna från ledande position.
Du har känsla för service, ett intresse för utemiljö och för att hålla rent och snyggt i våra bostadsområden. Du har lätt för att kommunicera och hantera människor. Du har förmåga att planera arbete och delge andra information. Du behöver ha god fysik eftersom arbetet innebär fysiskt ansträngande uppgifter.
Du är en del av ett team och behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga. Du trivs också med att arbeta självständigt och med ensamarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav för denna anställning.
Vi söker dig som:
har ordningssinne och ett strukturerat arbetssätt,
kan leda andra människor i deras dagliga arbete,
har passion för utemiljö,
ser helheten och är konsekvent,
har god initiativ- och samarbetsförmåga.
För att du ska trivas i rollen är du ansvarstagande med eget driv och ett genuint intresse för ditt jobb.
Information och ansökan
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan till https://sokajobb.tunabyggen.se
senast 2026-01-18.
Rekryteringsprocessen genomförs löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten kontakta:
Anna Ingmarsson, fastighetschef, tfn 0243-733 13 eller Ulf Modén, områdeschef, tfn 0243-735 30.
Facklig företrädare Fastighetsanställdas förbund Ari Perdén, 0243-733 75.
Om TunabyggenTunabyggen är ett av Dalarnas största bostadsföretag. Vi äger och förvaltar egna fastigheter och vi har också affärsuppdrag att förvalta Borlänge kommuns och andra externa kunders fastigheter. Vi är ca 100 medarbetare i vår organisation. Vi eftersträvar mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell bakgrund bland våra medarbetare. Vår vision är Tunabyggen, det självklara valet!
Som medarbetare hos Tunabyggen förväntar vi oss att du, i dina möten med våra kunder, med kollegor och andra du möter i ditt arbete, agerar utifrån vår värdegrund:
• Jag finns här för våra kunder.
• Jag ser möjligheter.
• Jag möter varje människa med respekt.
Tunabyggen har inför rekryteringsarbetet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Se mer information om oss på www.tunabyggen.se
