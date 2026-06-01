Miljöutredare med inriktning GIS
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01
På miljöstrategiska avdelningen bedrivs miljöövervakning inom buller, luft, ekologi och vatten i syfte att bedöma tillståndet i miljön och identifiera risker och utvecklingsbehov. Inom buller arbetar vi bland annat med att ta fram en stadenövergripande bullerkartläggning samt driver och samordnar stadens åtgärdsplan mot buller. Vi ansvarar också för luftövervakning genom mätningar, analyser och uppföljning av luftkvalitet i staden samt samordnar stadens åtgärdsplan för partiklar.
Geografiska informationssystem (GIS) är ett centralt verktyg i vårt arbete. Med hjälp av GIS analyserar, bearbetar och visualiserar vi miljödata för att fördjupa vår förståelse och ta fram beslutsunderlag.
Nu söker vi en miljöutredare med GIS-kompetens som vill vara med och utveckla och stärka vårt arbete inom framför allt luft- och bullerövervakning. Rollen har ett tydligt fokus på GIS, men innefattar även arbete med databaser, datainsamlingssystem samt mätningar av luftkvalitet. Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg?
Vi söker en miljöutredare som ska:
• analysera, bearbeta och kvalitetssäkra geografiska data kopplade till miljöövervakning
• utveckla och förvalta GIS-strukturer och databaser för luft- och bullerdata
• ta fram, uppdatera och publicera kartor och geografiska analyser som beslutsunderlag
• utveckla metoder för analys, strukturering och visualisering av miljödata
• arbeta med datahantering i olika system kopplade till luft- och bullerövervakningen
• medverka i planering, uppföljning och analyser inom luft- och bullerövervakning
• delta i mätningar av luftkvalitet vid stadens mätstationer
Du ingår i en enhet som arbetar med luft- och bullerövervakning. Arbetet omfattar både operativ datahantering och analys samt ett mer utvecklingsorienterat arbete med att förbättra användningen av GIS i miljöövervakningen av luft och buller. Det innefattar också datainsamling, uppföljning och praktiskt arbete vid mätstationer.
Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför förvaltningen. Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med en bredd av olika kompetenser. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS) och datahantering. Du har också goda kunskaper inom QGIS, FME, geografiska analyser och kartproduktion. Du har relevant högskoleutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor samt kunskaper inom buller eller luftmiljö. Det är också meriterande om du har arbetat med något eller några av följande områden:
• Airviro Soundplan
• LoggerNet
• Campbell-loggrar
• Power BI
• trafikdata och trafikflöden
• mätinstrument för luftföroreningar och/eller buller
Uppdraget kräver att du är analytisk och har en god kommunikativ förmåga. Du är saklig, tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Som person är du motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du har mycket god förmåga att arbeta i nära samverkan med andra för att utföra uppgifter och nå uppsatta mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Övrigt
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Anna Teghammar fram till och med 12 juni. Sista ansökningsdag är 21 juni och intervjuer kommer genomföras under vecka 32och vecka 33.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljöförvaltningen Kontakt
Erik Svensson 031-3683864
9940448